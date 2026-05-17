 Torneo di bridge "Memorial Melo Piraino" a Messina

Torneo di bridge “Memorial Melo Piraino” a Messina

Redazione

Torneo di bridge “Memorial Melo Piraino” a Messina

domenica 17 Maggio 2026 - 19:31

Ecco i vincitori

MESSINA – Venerdì 15 maggio, nei nuovi locali del Circolo del Bridge di Via dei Mille a Messina presieduto da Renato Caldarera, si è disputato il torneo di bridge “Memorial Melo Piraino” in ricordo di un socio emerito e fondatore, tra i più grandi brigisti della scuola messinese. L’assistenza operativa del torneo è stata affidata all’Asd Bridge Zancle presieduta da Nino Parisi ed è stato diretto dai due arbitri Maria Grazia Arcovito e Antonio Sindona.
Nel ricordi di Melo Piraino hanno partecipato al torneo 44 coppie di giocatori, provenienti anche da Catania, Siracusa e Reggio Calabria, che si sono riunite per giocare 20 spazzate e onorare “un vecchiio amico e sportivo”.
Vincitrice del torneo è stata la coppia Luigi Frazzetto e Miche Cosentino ma sono stati anche premiati la prima coppia signore Rossella Gervasi e Angela Salvo, la prima coppia mista Margherita Iacona e Giacinto Bitetti e la prima coppia allievi Salvatore Ielo e Blasi Alessandro con targhe, coppe e medaglie offerte dalla vedova e socia del circolo Prof.ssa Mariella Toscano.
La serata si è conclusa con un butte messo a disposizione dal Circolo come dono alla memoria e alla fraterna amicizia per Melo e Mariella Piraino.

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