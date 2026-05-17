Messina rende omaggio a Franco Battiato

Appuntamento lunedì 18 maggio al Salone degli Specchi. Tra musica e filosofia, suono e assoluto

MESSINA – Sono passati cinque anni dalla scomparsa di uno degli artisti più influenti e poliedrici del

panorama italiano, e la città di Messina si riunisce per celebrare il maestro.

La città di Messina vuole ricordare Franco Battiato, uno degli artisti più importanti e versatili della scena italiana. L’appuntamento, intitolato “Il più moderno dei siciliani antichi, il più antico dei siciliani moderni”, si terrà lunedì18 maggio alle ore 17:00 nel Salone degli Specchi, al Palazzo dei Leoni.

L’evento è organizzato dall’associazione SiciliAntica (sede di Messina) con il patrocinio della Città metropolitana. L’obiettivo è esplorare le profondità di un’opera che ha saputo fondere avanguardia elettronica, musica colta e ricerca spirituale.

L’evento sarà introdotto e moderato da Francesco Tigani, presidente di SiciliAntica Messina. Il filosofo e docente universitario Vincenzo Cicero analizzerà il percorso di Battiato come un vero e proprio “itinerario filosofico”, dove la melodia non è mai fine a se stessa, ma strumento per attingere a una dimensione trascendentale.

La violinista Francesca Merlino darà voce alle composizioni del Maestro, traducendo in

corde e archetti quelle armonie che hanno segnato intere generazioni.

Abbiamo chiesto al presidente di SiciliAntica Messina, Francesco Tigani “Quale è stata la scintilla che ha portato alla collaborazione tra un’associazione di tutela storica, un filosofo e una violinista per questo omaggio? Come sono stati scelti questi interpreti?”.

Quest’ultimo spiega: “Con il prof. Cicero avevamo già collaborato per l’evento su Empedocle, che si è svolto al Museo Regionale di Messina lo scorso anno, quindi per noi è una vecchia conoscenza, se così posso dire. Per me, personalmente, si tratta di un amico, per il quale nutro la massima stima. E il fatto che proprio quest’anno abbia proposto ai suoi studenti del Dams un corso di lezioni su Battiato ha determinato la convergenza perfetta che ha dato adito al nostro incontro.

Il programma nel segno di Franco Battiato

Ovviamente, il professore Cicero non si limiterà a condensare nell’ambito di una conferenza i temi che ha trattato nell’arco di un trimestre. Piuttosto suggellerà questo percorso con una lezione-spettacolo che promette di riservare grandi sorprese, oltre a fornire importanti spunti di riflessione. La violinista, coinvolta da lui stesso, si esibirà in alcuni dei brani più celebri del maestro, contraddistinti dall’impiego

straordinario del violino, originariamente suonato dal compianto Giusto Pio.

Il programma della serata:

 Ore 17:00: Saluti istituzionali e apertura dei lavori.

 Introduzione:** Francesco Tigani.

 Relazione tematica: Vincenzo Cicero – “Tra suono e assoluto”.

 Interventi musicali: Francesca Merlino al violino.

 Ore 19:00: Conclusione dei lavori.

Messina conferma così la sua vocazione di centro culturale attento alle radici identitarie dell’isola, celebrando un uomo che, pur avendo esplorato i “mondi lontanissimi” dello spirito, è rimasto indissolubilmente legato alla sua terra e alla sua storia.



Tito Agazio Lanciano