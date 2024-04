Torre Faro, Gioveni: “Scempio sul basolato di via Palazzo”. Basile: “Rifaremo tutto”

Il capogruppo Fdi al Comune: "Inaccettabile deturpare il borgo marinaro. Richiesta audizione in Commissione Lavori Pubblici". L'aggiornamento del sindaco

MESSINA – Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, denuncia con un dossier fotografico la “pessima qualità” degli interventi di manutenzione stradale eseguiti in via Palazzo a Torre Faro. “Non più tardi di due mesi fa”, ricorda Gioveni, “avevo presentato due distinte interrogazioni (il 7 e il 14 febbraio) proprio per chiedere, in vista della prossima stagione estiva a Torre Faro e dell’istituzione della nuova isola pedonale, di pianificare una serie di interventi migliorativi, ivi compresa la pavimentazione all’interno del borgo marinaro”.

“Ebbene”, prosegue il consigliere, “pur apprezzando l’avvio dei lavori di bitumazione in via Santa Domenica da giorno 17 e quelli programmati nelle vie Senatore Arena e Pozzo Giudeo, risulta decisamente inaccettabile lo scempio compiuto sull’antico basolato di via Palazzo, deturpato da rattoppi di asfalto incongrui e di pessima fattura. Per non parlare”, insiste l’esponente di FdI, “di alcuni pezzi di basolato riposizionati alla stregua di un puzzle, senza alcun criterio estetico o funzionale”.

“Alla luce di ciò”, conclude Gioveni, “chiederò certamente un’audizione in Commissione Lavori pubblici del competente Dipartimento per ottenere spiegazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. È inaccettabile che si proceda con un modus operandi così discutibile, che non solo deturpa il decoro urbano ma rappresenta anche un pericolo per la pubblica incolumità”.

Basile: “Rifaremo il basolato di via Palazzo e della piazza di Torre Faro”

Ed ecco che cosa risponde il sindaco di Messina Federico Basile: “Stiamo ammettendo a finanziamento il rifacimento di tutto il basolato di via Palazzo e della piazza di Torre Faro. I tempi? L’obiettivo è la gara d’appalto alla fine dell’estate “.