Torre Faro, toppe di asfalto per riparare la pavimentazione dissestata FOTO E VIDEO - Tempostretto

Come si presentava fino a ieri il basolato lavico del villaggio. Eccolo dopo la colata di catrame sulle buche

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Il villaggio della zona nord si è svegliato con l’odore del catrame. Una squadra di operai ha rattoppato qua e la le grosse buche che si erano formate lungo la strada che va dalla chiesa di Torre Faro al Pilone.

La pavimentazione era dissestata da anni, logorata dal passaggio di auto, bus e mezzi pesanti. Un basolato lavico che era stato posizionato in un’area che doveva essere pedonale, ma di fatto lo è soltanto in alcuni periodi dell’anno e in determinate fasce orarie. Ecco la differenza, in video, fra le condizioni delle vie Palazzo e Torre fra ieri e oggi.