Torre Faro, torna il Festival degli Aquiloni: festa di colori che unisce storia e spettacolo

L'evento promosso dall'Associazione Pro Loco "Capo Peloro" è giunto alla sua settima edizione

La suggestiva spiaggia di Capo Peloro, punto d’incontro tra Ionio e Tirreno, si prepara ad accogliere la settima edizione del “Festival degli Aquiloni”. Un appuntamento ormai consolidato che celebra l’arte e la magia di questi colorati oggetti volanti. L’evento, promosso dall’Associazione Pro Loco “Capo Peloro”, si svolgerà il 3, 4 e 5 ottobre 2025 e offrirà un programma ricco di attività per tutte le età.

Nato con l’obiettivo di unire, attraverso un filo immaginario, i “tre capi della Sicilia” (Capo Peloro, Capo Passero e Capo Boeo), il festival è diventato negli anni un’occasione per vivere il litorale messinese in un modo nuovo e coinvolgente. Nelle edizioni precedenti, migliaia di persone hanno affollato la spiaggia per ammirare le acrobazie di aquilonisti professionisti e partecipare a laboratori creativi per imparare a costruire e far volare il proprio aquilone. Il programma del 2025, ancora in fase di aggiornamento, prevede esibizioni di volo libero, voli notturni con effetti di luce e musica, e un’area dedicata ai bambini con animazioni, gonfiabili e spettacoli di magia e giocoleria. Non mancheranno mostre fotografiche, di pittura, e un mercatino di artigianato. La manifestazione si terrà sia sulla spiaggia sia nell’Arena Capo Peloro.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune ha emesso un’ordinanza che prevede divieti di sosta e transito in alcune aree del villaggio:

Divieto di sosta con rimozione coatta il 3 ottobre (dalle 15 alle 23:30) e il 4 e 5 ottobre (dalle 10 alle 23:30) in via Fortino e via Gustavo Barresi (ex via Biasini).

Divieto di transito veicolare negli stessi orari in via Fortino, nel tratto compreso tra via Torre e via Gustavo Barresi.

negli stessi orari in via Fortino, nel tratto compreso tra via Torre e via Gustavo Barresi. Divieto di sosta e transito veicolare il 4 e 5 ottobre (dalle 11 alle 19) in via Torre, nel tratto tra via Firenze e via Pozzo Giudeo.

Per agevolare il pubblico, è prevista l’attivazione di un servizio di bus navetta dall’Atm che collegherà il parcheggio “Torri Morandi” con il luogo del festival.