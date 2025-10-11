Tortorici, tentata estorsione e spaccio di droga: padre e figli ai domiciliari

I tre hanno tentato di ottenere gratuitamente porzioni di terreno aggredendo due persone. I più giovani sorpresi con cocaina e marijuana

TORTORICI – Un uomo di 64 anni e i due figli di 39 e 34 anni sono finiti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su disposizione del Tribunale di Patti perché ritenuti responsabili di tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I reati risalgono al periodo compreso tra novembre 2024 e febbraio 2025.

La denuncia nel novembre 2024

È stata l’attività investigativa dei carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello e della stazione di Tortorici, coordinata dalla Procura di Patti diretta dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, a portare al provvedimento. Tutto è partito dalla denuncia sporta da due proprietari terrieri di Tortorici nel novembre 2024. Le vittime hanno raccontato ai militari di aver ricevuto minacce e aggressioni verbali e fisiche da parte dei tre uomini, che avevano acquistato un terreno confinante coi loro. Le indagini hanno fatto emergere le condotte intimidatorie dei tre, che avrebbero voluto ottenere gratuitamente porzioni di terreno per ampliare una strada vicinale a uso pubblico esistente da quasi un secolo.

Minacce, offese e aggressioni hanno portato i denuncianti ad abbandonare le loro proprietà, proprio a causa di timore di ritorsioni e di una paura sempre maggiore. Durante le stesse indagini i militari hanno accertato anche l’attività di traffico di stupefacenti portata avanti dai due figli del 64enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Nel febbraio 2025 i due si sono spostati a Catania per acquistare un ingente quantitativo di droga ma sono stati intercettati e bloccati dopo un breve inseguimento. Sul veicolo sono stati trovati 500 grammi di cocaina e 7 di marijuana, destinati allo spaccio nell’area dei Nebrodi.