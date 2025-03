Tra Pistunina e Santa Lucia giochi e campi in un’area per grandi e bambini

Si interverrà in via Beppe Alfano e alla scuola Catalfamo: saranno due zone cruciali per socializzare e fare sport

MESSINA – Due progetti tra quelli finanziati con risorse del Pn Plus 21-27 annunciati dal sindaco Basile e dagli assessori Mondello, Minutoli e Finocchiaro, ricadono nella stessa area, quella di Pistunina-Santa Lucia.

Via Beppe Alfano

Il primo è quello di via Beppe Alfano, dove gli interventi saranno importanti sia per quanto sarà realizzato sia per l’area in cui ricadranno. Lo spazio di socializzazione sarà dedicato soprattutto ai più piccoli e alle famiglie, con l’installazione di nuovi giochi, scerbatura e la sostituzione del tappeto anti-trauma.

Ma non saranno gli unici interventi nell’area. Sarà sistemata la pavimentazione, così come l’impianto di illuminazione, e sarà modificato il campo da calcio a 5. Nuove porte (da calcio, appunto) e pali della luce, verifica della recinzione e un cancello di ingresso da realizzare. Inoltre sarà verificato lo stato del sistema di smaltimento delle acque piovane con l’eventuale pulizia dei sistemi di convogliamento.

Immancabile, anche qui come altrove, la telecamera di videosorveglianza. L’area, infatti, sarà aperta 24 ore su 24. Costerà 151.931,74 euro per la durata dei lavori di 147 giorni.

Scuola Catalfamo

Contemporaneamente ci sarà il secondo, alla scuola media Catalfamo, con opere che pur ricadendo all’interno dei confini del plesso scolastico saranno aperti alla fruizione pubblica. Al costo di 157.758,86 euro, per una durata dei lavori di 147 giorni, saranno eliminati gli ingombranti presenti nella zona, provvedendo poi al ripristino dello strato di coloritura del campo e della pista. Saranno tracciate le linee dell’area e sarà anche eliminato un prefabbricato a oggi esistente all’ingresso del campo stesso.