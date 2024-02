Traffico in tilt per l’entrata chiusa a Tremestieri: “salta” anche la commissione

La polizia metropolitana, ospite della seduta odierna, era impegnata lungo la statale e non ha potuto partecipare

MESSINA – La prima commissione “salta” a causa… del Cas. Il lunedì nell’aula consiliare di Palazzo Zanca si sarebbe dovuto aprire con il consueto appuntamento con la commissione presieduta dal consigliere di Sud chiama Nord Salvatore Papa. Ospite la Polizia metropolitana con il comandante Giovanni Giardina, che però ha dovuto rinunciare alla propria presenza per cause di forze maggiore: il traffico in zona sud. Il caos viabile lungo la SS114 e le strade dei vari villaggi, dove sono rimaste imbottigliate centinaia di auto (e di cittadini infuriati) ha avuto ripercussioni, quindi, anche sul quotidiano operato di Palazzo Zanca.

Mentre Giardina e gli agenti di Polizia municipale e metropolitana erano impegnati nella gestione del traffico in tilt, in aula non si è potuto far altro se non “programmare”. Tra le richieste dei consiglieri per le prossime sedute, in attesa della sessione con il Cas per il viadotto Ritiro, ci sono state quelle riguardanti la viabilità a Torre Faro, dove la spiaggia è stata già presa d’assalto lo scorso weekend grazie alle belle condizioni meteo, ma anche via Don Blasco.