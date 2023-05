Traffico in viale San Martino e altri esperimenti. Doppia fila, pista parcheggiabile ed erbacce - Tempostretto

Le novità hanno bisogno di esperimenti. Alcuni durano da decenni

Inizia la sperimentazione del viale San Martino aperto al traffico. Non avevamo mai visto le auto in quei 250 metri da via Maddalena a via Santa Cecilia e quindi c’era la necessità di una sperimentazione che ci facesse valutare com’è.

Doppia fila

Ma non è l’unica in città, ce ne sono altre che durano da un sacco di tempo e non abbiamo ancora valutato i risultati. Ad esempio stiamo sperimentando la doppia fila in alcune vie del centro città: su tutte corso Cavour, via La Farina e via Cesare Battisti.

Nonostante l’esperimento sia in funzione da anni non si è ancora arrivati ad un’analisi definitiva. A meno che l’esperimento sia concluso, a nostra insaputa, avendo valutato che va bene così. In effetti è comodo: non bisogna neanche sforzarsi più di tanto per cercare parcheggio, si arriva, ci si ferma, si fanno i propri comodi e si va via.

Corsie preferenziali

Poi stiamo sperimentando le corsie preferenziali parcheggio. Accade in via Garibaldi, dove gli automobilisti preferiscono parcheggiare lì e i bus sono costretti a muoversi nel traffico.

Così anche per la pista ciclabile del centro, che spesso diventa area di sosta. Per i ciclisti è quasi impossibile andare in sicurezza, tant’è che è quasi sempre vuota: una pista… parcheggiabile.

La soluzione sarebbe semplice, rimettere i cordoli tolti anni fa, ma evidentemente la sperimentazione corsia parcheggio è ancora in corso.

Città pulita?

Si sta sperimentando anche per la pulizia della città. In centro, finalmente, almeno un esperimento si è concluso, arrivando alla conclusione che è meglio una città pulita: piazza Duomo e piazza Cairoli, le due principali della città, sono abbastanza curate, così anche (più o meno) le vie intorno.

Ma basta spostarsi un minimo dal centro, senza andare neanche troppo in periferia, per vedere come si sta sperimentando la crescita rigogliosa delle erbacce. Forse si sta valutando se siano compatibili coi progetti della Messina green, anche in questo caso attendiamo i risultati.

Se l’amministrazione sperimenta, i cittadini non possono fare da meno. Così, almeno alcuni, sperimentano di gettare i rifiuti per terra. Anche quando Messina Servizi pulisce i marciapiedi, in poco tempo si sporcano di nuovo. I cittadini civili ringraziano i loro concittadini incivili per l’eterno esperimento di vivere nella sporcizia.

Via Ecuador

Ce ne sono ancora tanti altri ma chiudiamo citando nuovamente quello tra viale Regina Elena e via Ecuador. Si sta sperimentando come fare incazzare i cittadini, creando loro disagi senza motivo, visto che lì non si sono mai verificati incidenti gravi. Per aumentare la visibilità, cosa buona e giusta, basterebbe ampliare l’aiuola in modo tale da consentire solo il passaggio di un’auto, evitando il parcheggio selvaggio. Ma prima, evidentemente, serve la sperimentazione dei dissuasori. Attendiamo fiduciosi.

Articoli correlati