Tragico destino per zia e nipote. 4 mesi dopo Gabriele Cavò, Mariarosa vittima di un incidente

La donna che ha perso la vita a Pace del Mela era la zia del 17enne schiantatosi in motorino in via Garibaldi a Messina

Messina – Sono passati soltanto 4 mesi dalla morte del 17enne Gabriele Cavò, vittima dell’incidente avvenuto in pieno centro a Messina in via Garibaldi. Un lutto che i familiari aveva affrontato con dignità e forza ma ancora non superato. E’ stato un doppio choc, perciò, stamattina, per la famiglia, apprendere della morte di Mariarosa Cavò, zia del giovane, che ha perso la vita a Pace del Mela. Un tragico destino, quello che accomuna zia e nipote nella fine prematura di entrambi.

L’incidente a Pace del Mela

Mariarosa, titolare di un bar a Giammoro, stamane stava recandosi in auto sul posto di lavoro quando, in via Pirandello, nei pressi dell’innesto con la Ss113, ha perso il controllo della Citroen C3, finendo fuori strada. Il veicolo si è ribaltato e la 49enne non è riuscita a liberarsi dall’ammasso di lamiere. Quando i Vigili del Fuoco e i soccorsi sono arrivati, avvisati da automobilisti di passaggio, per lei non c’era più nulla da fare.

Cosa è successo a Mariarosa?

I carabinieri della Compagnia di Milazzo sono ora a lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente che, allo stato degli accertamenti, non sembra coinvolgere altri veicoli. Cosa è successo quindi a Mariarosa, perché è finita con l’auto contro una ringhiera laterale al marciapiede della via, sfondandola e finendo nella scarpata sottostante la strada?