 Tragico destino per zia e nipote. 4 mesi dopo Gabriele Cavò, Mariarosa vittima di un incidente

Tragico destino per zia e nipote. 4 mesi dopo Gabriele Cavò, Mariarosa vittima di un incidente

Alessandra Serio

Tragico destino per zia e nipote. 4 mesi dopo Gabriele Cavò, Mariarosa vittima di un incidente

Tag:

martedì 28 Ottobre 2025 - 13:58

La donna che ha perso la vita a Pace del Mela era la zia del 17enne schiantatosi in motorino in via Garibaldi a Messina

Messina – Sono passati soltanto 4 mesi dalla morte del 17enne Gabriele Cavò, vittima dell’incidente avvenuto in pieno centro a Messina in via Garibaldi. Un lutto che i familiari aveva affrontato con dignità e forza ma ancora non superato. E’ stato un doppio choc, perciò, stamattina, per la famiglia, apprendere della morte di Mariarosa Cavò, zia del giovane, che ha perso la vita a Pace del Mela. Un tragico destino, quello che accomuna zia e nipote nella fine prematura di entrambi.

L’incidente a Pace del Mela

Mariarosa, titolare di un bar a Giammoro, stamane stava recandosi in auto sul posto di lavoro quando, in via Pirandello, nei pressi dell’innesto con la Ss113, ha perso il controllo della Citroen C3, finendo fuori strada. Il veicolo si è ribaltato e la 49enne non è riuscita a liberarsi dall’ammasso di lamiere. Quando i Vigili del Fuoco e i soccorsi sono arrivati, avvisati da automobilisti di passaggio, per lei non c’era più nulla da fare.

Cosa è successo a Mariarosa?

I carabinieri della Compagnia di Milazzo sono ora a lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente che, allo stato degli accertamenti, non sembra coinvolgere altri veicoli. Cosa è successo quindi a Mariarosa, perché è finita con l’auto contro una ringhiera laterale al marciapiede della via, sfondandola e finendo nella scarpata sottostante la strada?

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

De Luca: “Basile non si baratta. Non ho bisogno di prostituirmi per esistere politicamente”
Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina. Ecco la nuova illuminazione a Palazzo Zanca e piazza Unione Europea
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED