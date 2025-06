L’incidente. Fiori dove è morto il 17enne Gabriele Cavò 9 anni dopo Lorena Mangano

Lì vicino, nel giugno 2016, è morta la 23enne. Stanotte l'impatto fatale con una Smart in via Garibaldi

MESSINA – Ancora un incidente mortale. L’impatto alle 3:30 del mattino in via Garibaldi, all’incrocio con via Cicala, con una Smart. E così è morto il diciassettenne Gabriele Cavò. Era a bordo del suo motorino e lì i suoi amici hanno lasciato dei fiori e la sua foto. Un altro lutto a pochi passi dalla foto e dai fiori che ricordano la 23enne Lorena Mangano, vittima di una competizione stradale. Ogni anno da lì passa passa la Vara e la ragazza viene sempre ricordata. Era un altro caldo giugno, nel 2016.

Nove anni dopo, in via Garibaldi, la morte del 17enne ci ricorda la necessità di adottare misure per limitare la velocità in città. Ma, prima di tutto, occorre che l’educazione stradale acquisti sempre più peso sul piano della sensibilizzazione. Si rischia troppo la vita nelle strade.

In occasione della recente morte di una 67enne, investita da uno scooterista sulla via Tommaso Cannizzaro, abbiamo fatto queste considerazioni che rinnoviamo: il 2024 è stato un anno d’allarme incidenti nel nostro territorio. E, tra tangenziale, autostrada e città, il 2025 non sta procedendo nel migliore dei modi, per essere eufemistici.. Occorre insomma rafforzare la prevenzione, studiando tutte le zone più a rischio del territorio e non rassegnarsi all’ineluttabile.

Messina, in linea con quanto avviene in tutta Europa, deve diventare un luogo sempre più sicuro, con un potenziamento del servizio pubblico. E con un uso razionale di auto e moto, nel rispetto delle norme. Il tutto pensando a dossi stradali e altre misure di rallentamento in alcune strade a rischio. Si tratta di un processo graduale, in linea con il Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile. E necessario.

