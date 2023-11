Tram, un cortocircuito stoppa tutte le corse. Il presidente dell' Atm: "Ecco cosa è successo" INTERVISTA - Tempostretto

Campagna: "Tecnici al lavoro per ripristinare il servizio al più presto. Ci siamo subito attivati per alleviare i disagi agli utenti"

Di Carmelo Caspanello

La ricostruzione dell’accaduto del presidente Atm Campagna

MESSINA – Un cortocircuito alla cabina elettrica principale, con conseguenze più gravi rispetto a quanto in un primo momento si immaginasse, ha portato questa mattina alla soppressione di tutte le corse della linea tranviaria in città. Il presidente dell’Atm, Giuseppe Campagna , ha spiegato a Tempostretto cosa è accaduto (in allegato l’intervista audio integrale) dal momento del guasto di ieri e cosa sta facendo l’Azienda per alleviare i disagi agli utenti ed i tempi per ripristinare il servizio. Che al momento è stato integralmente sostituito con autobus “linea 28”. Ci sono anche gli shuttle. “I nostri tecnici – spiegano in Azienda – sono al lavoro per il ripristino del guasto”. Sono in corso interventi di manutenzione straordinaria.

Atm spa ha reso altresì noto che il servizio tranviario, momentaneamente sospeso, sarà riattivato tra oggi e domani. “Gli operai – sottolinea il presidentei – dopo aver messo in sicurezza l’impianto, hanno lavorato tutta la notte per ripristinare il guasto che si è verificato nella cabina elettrica primaria a causa del malfunzionamento di un interruttore e delle conseguente dispersione di energia elettrica da alcuni cavi. Gli interventi straordinari stanno procedendo in maniera spedita e la linea tranviaria potrebbe rientrare in funzione già nella giornata di oggi, o al massimo domani”.