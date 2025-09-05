Transizione digitale, 130 ml euro per le imprese messinesi. Il click day

Dal 17 al 22 settembre i voucer da 5 mila euro a testa saranno prenotabili sulla piattaforma.

Torna l’iniziativa della Camera di commercio di Messina per promuove la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie. La Camera ha stanziato 130 mila euro attraverso il “Bando voucher doppia transizione digitale ed ecologica”. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, il cui importo unitario massimo sarà di 5 mila euro.

Come candidarsi al contributo

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma camerale per la presentazione e gestione delle domande di partecipazione ai bandi di finanziamento “Restart” (https://restart.infocamere.it) di InfoCamere, dalle 9 del 17 settembre alle 10 del 22 settembre.

Bando a sostegno delle imprese messinesi

“La doppia transizione digitale ed ecologica – afferma il presidente della Camera Ivo Blandina – è una fonte di crescita e competitività per tutti i settori. Rendere le imprese più innovative e sostenibili, sfruttando le nuove tecnologie è un’esigenza concreta. Unire sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica per affrontare le sfide globali del nostro tempo, è essenziale”.

Le imprese che partecipano al bando dovranno iscriversi alla piattaforma “PidAcademy”. In tal modo, potranno anche usufruire dei servizi gratuiti che la piattaforma offre. Il bando è pubblicato sul sito camerale: www.me.camcom.it