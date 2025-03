Trasporti, adesione totale allo sciopero alla Caronte & Tourist Isole minori

Indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporto

Adesione totale dei lavoratori della Caronte & Tourist Isole minori allo sciopero di 48 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti regionali, che si concluderà alle 4.59 del 20 marzo. E’ il secondo sciopero dopo “la decisione unilaterale dell’azienda di congelare gli accordi sottoscritti su turnistica, periodi d’imbarco, utilizzo e riduzione degli equipaggi, stabilizzazione del personale e pagamento degli emolumenti”, fanno sapere i sindacati.

I segretari generali delle tre sigle, Alessandro Grasso ( Filt Cgil), Dioniso Giordano ( Fit Cisl), Katia Di Cristina (Uil trasporti) evidenziano che “con turnazioni non conformi alle regole di ingaggio e la richiesta dell’azienda di svolgere mansioni esecutive al fuori dell’inquadramento previsto, si compromettono pure gli standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri”. Per i sindacati, “il ripristino delle condizioni di lavoro concordate è un atto dovuto. In assenza di risposte- sottolineano i tre segretari- la mobilitazione proseguirà”.