Via al trattamento delle aritmie complesse. Ospedale Papardo polo di riferimento cardiologico

I pazienti affetti da fibrillazione atriale e altre patologie aritmiche potranno ricevere cure di altissima qualità

Messina compie un importante passo avanti nella cura delle patologie cardiache: nell’Unità Complessa di Cardiologia dell’ospedale Papardo, diretta dal dottor Giuseppe Paleologo, ha preso il via l’attività di ablazione delle aritmie complesse.

L’équipe dell’Elettrofisiologia, composta dai medici Roberto Bitto, Gabriele De Blasi, Angela Nicotera, Antonio Taormina, insieme al personale infermieristico ed ai tecnici di radiologia, già da anni attiva nel trattamento dei disturbi di conduzione cardiaca, amplia così l’offerta terapeutica con delle procedure di altissima specializzazione.

L’ablazione consente, infatti, di trattare in maniera efficace e mini-invasiva le aritmie, riducendo la necessità di farmaci e migliorando significativamente la qualità di vita dei pazienti. Si tratta di un intervento effettuato in regime di ricovero, in cui dei tubicini vengono manovrati fino al cuore attraverso i vasi femorali o quelli giugulari, per eliminare gli impulsi elettrici anomali dell’organo in questione. La procedura in genere è ben tollerata e viene semplificata dall’anestesia generale o da una blanda sedazione, il tutto a discrezione dello specialista. Dopo l’intervento di ablazione cardiaca, il paziente può tornare a casa dopo circa 12/24 h dalla procedura mantenendo uno stile di vita equilibrato.

L’équipe di specialisti del Papardo, già esperta nell’impianto di dispositivi salvavita come pacemaker tradizionali e senza fili, defibrillatori transvenosi e sottocutanei, Crt (terapia di resincronizzazione cardiaca) e registratore di eventi cardiaci impiantabile per il monitoraggio remoto del ritmo cardiaco, si arricchisce ora di un’ulteriore competenza avanzata.

Questo importante traguardo è stato reso possibile grazie al supporto della Direzione strategica, dell’équipe del Provveditorato diretto dal dottor Alberto Mondello e dall’Ingegneria clinica coordinata dall’ing. Bruno Flora, che continuano ad investire nell’innovazione e nello sviluppo dell’Unità Operativa di Cardiologia.

L’introduzione dell’ablazione delle aritmie complesse rappresenta una grande opportunità per i cittadini messinesi e per tutto il territorio. I pazienti affetti da fibrillazione atriale e altre patologie aritmiche potranno ricevere cure di altissima qualità senza la necessità di spostamenti fuori città, usufruendo di un servizio d’eccellenza all’interno del proprio ospedale di riferimento.

La struttura collabora con i principali centri europei attivi nelle procedura di ablazione (Spagna, Francia e, in Italia, Milano) in modo da garantire uno standard assistenziale di riferimento internazionale ed una formazione continua del personale. Un risultato che conferma il Papardo come polo di riferimento Cardiologico al servizio della salute e del benessere della comunità.