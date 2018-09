Sequestrata una discarica a Motta Camastra. Denunciato il titolare

Stoccava i rifiuti senza alcuna identificazione e separazione tra le varie tipologie, conservandoli sia sfusi (in cumuli) che compattati (accatastati in blocchi) al di fuori dalle aree consentite e senza rivestirli con teli di copertura, lasciandoli quindi esposti agli agenti atmosferici, a volte inceneriti.

Per questo i carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia hanno denunciato il titolare dell'impresa per illecita gestione e combustione di rifiuti. Sequestrata l'area esterna ove erano stoccati i rifiuti non correttamente trattati, poi il capannone, i locali adibiti ad ufficio, i mezzi d’opera ed i macchinari per l’esercizio di impresa.