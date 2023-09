Tre gol non bastano al Messina: la Turris pareggia in pieno recupero - Tempostretto

La formazione biancoscudata si era presentata alla grande al proprio pubblico, avanti per 3-1 però ha subito la rimonta in pieno recupero

MESSINA – La prima in casa il popolo biancoscudato l’ha tanto attesa ed alla fine è stato ripagato da una bella partita, emozionante, con addirittura sei reti ma che lascia tanto amaro in bocca. Un avvio da favola per il Messina che dopo 40″ è già in vantaggio con Plescia che spacca la porta. Ieri in conferenza stampa ai giornalisti presenti aveva detto fuori dai microfoni “intervistatemi dopo che segno” e alla prima da titolare ha subito timbrato il cartellino.

Un Messina che per tutta la partita è stato in vantaggio e non ha mai rinunciato ad attaccare e nei minuti iniziali, mentre la Turris non si è ancora ripresa dalla prima rete subita, Frisenna per la seconda volta batte Fasolino. La reazione della capolista arriva come giusto che sia e accorcia con D’Auria, ma il Messina dopo un intervallo salutare torna in campo e per quasi quaranta minuti domina in campo e il punteggio di 3-1 lo certifica.

Nel finale lo squillo di Giannone da fuori area trasforma il finale in un thriller e a tempo praticamente scaduto un’ultima mischia in area per la Turris con Nocerino che firma la beffa finale per i locali. Il Messina non è stato lucido nel gestire meglio il pallone e ad addormentare la sfida. Tre a tre, altro spettacolare pareggio per il Messina come a Cerignola, ma stavolta la vittoria contro la capolista sarebbe stata ampiamente meritata. La classifica del girone C vede il Messina salire a quota due punti, ora domenica sera la trasferta a Francavilla per dimenticare subito.

Primo tempo: subito Plescia e Frisenna

Prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio per ricordare l’ex portiere del Messina Peppino Salerno, scomparso qualche settimana fa. Letale il Messina che dopo appena 40′ passa in vantaggio: Emmausso recupera palla vicino l’area avversaria su errore dei campani, serve Plescia che dal limite dell’area piccola mette a sedere Fasolino e scarica in porta. Continua ad attaccare la formazione di Modica che sugli sviluppi di una rimessa laterale raddoppia: Firenze appoggia a Frisenna, oggi schierato nel ruolo di play, che da fuori area tenta la conclusione e va a segno facendo esplodere i tifosi.

Momento buono del Messina che prosegue ancora per qualche minuto prima con Ortisi che da terzino sinistro salta Cocetta e tenta la conclusione che termina sull’esterno della rete, poco dopo il quarto d’ora è la Turris che per poco non si segna da sola il terzo gol: Burgio di testa passa al proprio portiere che però usciva, la palla per poco non scavalca Fasolino che aveva alle spalle Plescia pronto a colpire. Dopo un quarto di partita il Messina cala leggermente ed è la Turris che prova ad alzare i ritmi: al 20′ Pavone crossa per De Felice che si allunga ma manca di poco l’appuntamento col pallone. Passa un minuto e i corallini accorciano le distanze quando il cronometro dice 22′: da sinistra Contessa arriva facilmente sul fondo e mette al centro dove D’Auria può colpire, incerto Fumagalli che tocca ma non respinge e il pallone entra in rete.

Si rivede il Messina in avanti alla mezz’ora quando Emmausso di punta prova a sorprendere l’estremo difensore della Turris che deve allungare in angolo. Il primo tiro dalla bandierina dei biancoscudati, di più ne ha battuti nella prima frazione la Turris che intorno al 40′ ha un’occasione con Pavone che pesca in area Miceli che di testa devia sopra la traversa. Risponde il Messina al 44′ con Cavallo ma l’esterno offensivo di Modica dopo una bella percussione si dimentica il pallone sul più bello in area di rigore avversaria. Quattro minuti di recupero concessi con una sola occasione per la Turrs che tenta la conclusione dalla distanza con Matera il pallone sembrava ben indirizzata nello specchio ma il muro difensivo del Messina respinge.

Secondo tempo: Emmausso cala il tris, la Turris pareggia

Inizia in avanti la Turris con subito un’occasione sui piedi dell’ala destra e al 48′ Pavone a tu per tu con Fumagalli, leggerezza difensiva del Messina, ma l’attaccante di mister Caneo sbaglia clamorosamente. Azione splendida dei padroni di casa che al 50′ calano il tris: Cavallo e Frisenna creano l’apertura a destra Lia può guardare in area e mettere un cross perfetto per Emmausso che di prima intenzione al volo batte Fasolino. Al 57′ ancora pericoloso il Messina con Emmausso che imbuca per Cavallo, pallone forse leggermente lungo con Fasolino che respinge in uscita, il pallone arriva a Scafetta che a porta parzialmente sguarnita conclude a lato.

Poco dopo l’ora di gioco gli allenatori operano i primi cambi. Caneo rivoluziona l’attacco: fuori Pavone, D’Auria e De Felice, dentro Nocerino, Maniero e Giannone. Provano subito a farsi vedere i nuovi entrati sulle fasce ma la difesa biancoscudata tiene. Modica comunque decide di difendersi e toglie Cavallo per il difensore centrale Ferrara e dà riposo a Plescia inserendo Zunno in attacco. Contromossa immediata di Caneo che toglie Matera, un centrocampista, e inserisce l’under Pugliese. Girandola di cambi che si chiude con l’ingresso di Polito al posto di Lia ammonito e a rischio secondo giallo qualche minuto prima.

È comunque il Messina ad avere comunque le occasioni più nitide con Zunno che subentrato si mostra molto vivace svariando sul fronte offensivo del gioco di Modica. La Turris sembra avere poche idee e non riesce a costruirsi occasioni nitide e prova a sfruttare mischie in area da calci piazzati o angoli. Provano a riaccenderla gli ospiti con Giannone, subentrato nel secondo tempo, che con una conclusione dalla distanza improvvisa insacca alle spalle di Fumagalli, la Turris è ancora in partita e prepara l’assalto nei minuti finali.

Reagisce il Messina che all’88’ conclude ancora verso la porta con Emmauso, centrale e facile preda per Fasolino. Nel primo dei cinque minuti di recupero pericolosa la Turris con un piazzato, Fumagalli decide di non uscire, leggermente insicuro questa sera, ma ha buoni riflessi e salva. Ancora una mischia in area praticamente allo scadere negli ultimi secondi del quinto di recupero e il Messina si fa beffare con Nocerino che con un colpo di testa sotto porta pareggia siglando il tre a tre finale.

Acr Messina – Turris 3-3

Acr Messina (4-4-2): Fumagalli; Lia (dal 72′ Polito), Pacciardi, Manetta, Ortisi; Firenze, Frisenna (dal 92′ Buffa), Scafetta; Emmausso (dal 92′ Ragusa), Plescia (dal 66′ Zunno), Cavallo (dal 66′ Ferrara).

In panchina: De Matteis, Darini, Tropea, Luciani, Zammit, Di Bella.

Allenatore: Giacomo Modica.

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta (dal 78′ Esempio), Miceli, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Matera (dal 67′ Pugliese), Contessa; Pavone (dal 62′ Giannone), De Felice (dal 62′ Maniero), D’Auria (dal 62′ Nocerino).

In panchina: Pagno, Iuliano, Maestrelli, Musumeci, Esempio, Primicile, Giannone, Nocerino, Maniero, Guida.

Allenatore: Bruno Caneo.

Marcatori: Plescia 1′ (M), Frisenna 8′ (M), D’Auria 21′ (T), Emmausso 50′ (M), Giannone 83′ (T), Pugliese 87′ (T), Nocerino 90+5′ (T).

Ammoniti: Miceli 41′ (T), Manetta 44′ (M), Lia 53′ (M), Scaccabarozzi 65′ (T), Polito 73′ (M), Frisenna 82′ (M), Giannone 95′ (T).

Calci d’angolo: 1-7. Recupero: 4’ + 5’.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze.

Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria & Simone Piazzini di Prato.

Quarto ufficiale: Martina Molinaro di Lamezia Terme.

