Tripi. Torna la Festa di Abakainon, dal 13 giugno

Il programma della II edizione tra storia, cultura e turismo delle radici

Tripi-Abakainon si prepara ad accogliere la seconda edizione de “La Festa di Abakainon”, l’evento culturale e storico che celebra le radici dell’antica città siculo-greca di Abakainon e valorizza il patrimonio archeologico, artistico e identitario del territorio. La manifestazione, che punta a promuovere il Turismo delle Radici, offrirà ai visitatori un ricco programma di iniziative dedicate alla scoperta della storia locale attraverso percorsi archeologici, approfondimenti culturali, laboratori creativi, degustazioni di prodotti tipici e visite guidate.

Tripi Abakainon, seconda edizione del Fest

Le attività prenderanno il via alle 9.30 di sabato 13 giugno con l’apertura delle sedi espositive: il Museo Archeologico “Santi Furnari”, l’Agorà-Foro e la Necropoli Monumentale. Contestualmente sarà possibile partecipare all’AbaTour, un itinerario della durata di due ore alla scoperta delle meraviglie storiche, artistiche e culturali di Tripi-Abakainon. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0941 82014. Tra gli appuntamenti della mattinata, dalle 10 alle 12, il laboratorio di pittura per bambini “Gli ori dell’antica Abakainon”, curato dall’Associazione Dracma ETS. L’attività, dedicata ai bambini dai 7 anni in su, prevede il ritrovo presso il Museo Santi Furnari e il successivo trasferimento al laboratorio di Via Giuggia. Informazioni e prenotazioni al 351 2963095.

Il programma del 13 giugno

Alle 10.15, presso il salone parrocchiale di via San Giuseppe 1 si terrà la presentazione dello studio “La Cuddura di Tripi-Abakainon, tra memoria e forma: un’ipotesi antropologica” a cura di Giorgio Mario La Macchia, dottore in discipline demoetnoantropologiche. A seguire spazio alla tradizione gastronomica con lo show cooking delle cuddure, durante il quale i produttori locali mostreranno dal vivo le tecniche di preparazione dei tipici biscotti della tradizione tripense. L’iniziativa si concluderà con una degustazione gratuita aperta al pubblico. Nel pomeriggio, alle 16.30, il Museo Santi Furnari ospiterà l’incontro culturale “Ossa e Memoria. Il territorio messinese tra stratigrafie umane e identità perdute”, con l’antropologo Dario Piombino Mascali, organizzato dall’associazione Dracma ETS.

Nell’ambito dello stesso appuntamento sarà presentato il libro per bambini “Sikelio di Abakainon”, che racconta ai più piccoli la storia dell’antica città attraverso le avventure di un simpatico scheletrino emerso dagli scavi archeologici. Interverrà l’autore Carmelo Magistro. Il volume, scritto da Carmelo Magistro e Maria Calabrese, è illustrato da Giorgia Trobia. La giornata si concluderà alle 18.30 con la presentazione dell’opera “Mediterranea-Abakainon”, realizzata in argilla dall’artista Maria Teresa Furnari. L’opera, ispirata ai reperti dell’antica Abakainon, rappresenta una rilettura contemporanea del patrimonio storico e culturale del territorio, creando un ponte tra memoria e creatività. L’evento si svolgerà Agorà-Foro in Contrada Piano. Alle19.30è in programma il “Simposio Greco”, rievocazione scenica di un tradizionale banchetto dell’antica Grecia. L’evento che si svolgerà a piazza della Zecca – Frazione di Casaleè a cura di Archeoclub “Città di Tripi-Abakainon”.

A Campogrande l’evento conclusivo

L’ultimo appuntamento della​ giornata in programma è previsto alle 21.30 inpiazza San Gaetano, frazione di Campogrande. Si tratta del Concerto di Abakainon.Grande attesa per l’esibizione del maestro Carmelo Siciliano, divulgatore, didatta e specialista di musica greca, con la straordinaria partecipazione del musicista greco EvaggelosMerkouris.Presenta l’artista milazzese di fama internazionale Giuseppe La Spada. “La Festa di Abakainon” si conferma così un importante appuntamento per la valorizzazione delle radici culturali di Tripi-Abakainon, un’occasione per riscoprire la storia del territorio e rafforzare il legame tra comunità, patrimonio archeologico e identità locale.

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