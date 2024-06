Trofeo Città di Castroreale, domenica la corsa podistica nel comune tirrenico

Organizzata dalla Duilia Barcellona con il Lions Club Castroreale e il Comune locale avrà luogo domenica 16 giugno

CASTROREALE – La gara podistica “4° Trofeo Podistico Città di Castroreale” si terrà il prossimo 16 giugno. L’associazione Sportiva Dilettantistica Duilia Barcellona Pozzo di Gotto ha dato il via all’organizzazione. L’evento è stato possibile grazie alla sinergia tra gli organizzatori e la Fidal Messina, con l’essenziale contributo del Comune di Castroreale e il Lions Club Castroreale.

La competizione prevede un circuito ad anello di circa 1 km che si snoderà lungo le vie centrali del Comune di Castroreale (Corso Umberto I, via Giarre, via Guglielmo Siracusa, via III Novembre e Corso Umberto) con l’intento di valorizzare uno dei borghi più belli d’Italia e riportare in auge una gara storica che si era interrotta nel 2012 e che vedeva la partecipazione di moltissimi atleti che ne ricordano la spettacolarità, soprattutto per la bellezza paesaggistica che questo territorio offre. Inoltre, in occasione dei 700 anni con Federico, si vuole dare ancora più seguito alle molteplici iniziative legate a questo Comune noto per la sua storicità.

La manifestazione riservata a tutti gli atleti di tutte le categorie Fidal maschili e femminili, comprese le categorie giovanili, regolarmente tesserati o per enti di promozione sportiva (in regola con la certificazione medico sportiva). La gara è valevole altresì come prova del GP provinciale Messina Run Cup promossa dalla Fidal Messina.

Le dichiarazioni degli organizzatori

“Chiudiamo così in bellezza il nostro primo anno da Lions Club Castroreale – ha affermato il presidente Lions Club Castroreale Beppe Iacono, che sarà in carica fino al 30 giugno – Con una manifestazione propostaci dal nostro socio Avv. Antonio Raimondo, che abbiamo tutti accolto di buon grado. La promozione dello sport sul territorio non è mai fine a se stessa ed ha sempre in serbo una marcia culturale importante ed è volano di economia. Il nostro motto è servire e in questo anno non ci siamo risparmiati, ottenendo un successo che ci ha riempito di orgoglio e abbiamo avuto modo di palparlo anche durante il passaggio di campana avvenuto appena una settimana fa, che ha visto in Tino Maio il mio successore. Speriamo non sia l’unica edizione” ha concluso Iacono.

“Proprio nell’anno federiciano – ha dichiarato il sindaco di Castroreale, Giuseppe Mandanici – abbiamo chiesto e ottenuto il supporto di tutte le associazioni presenti sul territorio per dare lustro a questo particolare anno in cui si commemora l’ottenimento del titolo di Città di Castroreale. In questo caso, il Lions Club di Castroreale e l’asd Duilia Barcellona sono riusciti in questo evento di sport. Eventi e manifestazioni di questo genere – ha aggiunto Mandanici – sono preziosi per il nostro territorio perché riescono a diffondere la cultura e la storia che sta dietro le nostre Città, incitando la sinergia e dando una mano al turismo. Un grande aiuto sotto ogni aspetto. Siamo stati felici di accogliere questa manifestazione e vi aspettiamo numerosi a partecipare”.

“Si tratta della prima competizione provinciale di quest’anno e siamo felici di averla realizzata nuovamente a Castroreale. – ha affermato Emanuele Torre, vice-presidente della Duilia Barcellona – La nostra Duilia sta crescendo, contiamo 160 tesserati quest’anno e attendiamo partecipanti da tutta la Sicilia. Siamo stati felici di essere ospitati nuovamente a Castroreale e di farlo non solo con lo spirito sportivo che ci contraddistingue, ma anche e soprattutto con obiettivi che ci accomunano: lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Per questo – ha concluso – non posso non ringraziare gli sponsor, la FIDAL Messina, l’Amministrazione Comunale, ma soprattutto il Lions Club Castroreale che ha subito accolto di buon grado la nostra idea”.