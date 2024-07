“Troppe barche abusive a Torre Faro, intervenga la capitaneria”

Un altro appello di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ho letto il vostro articolo sulle barche abusive e i corpi morti a Torre Faro. Mi auguro che la capitaneria di porto, che non è più ripassata, faccia rimuovere corde e banche che sono state riposizionate. La situazione sta peggiorando. In questi momento un anziano, con due ragazzi, sta calando una nuova corda. Spero che, con i vostri articoli, si possa contribuire a far sanare questa situazione anarchica di illecita occupazione del demanio e dello spazio destinato alla balneazione”.

