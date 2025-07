“Troppi lidi e chioschi nella zona nord di Messina, ci vuole il Pudm”

Denuncia di Messina 3 S e un altro comitato civico: "In assenza del Piano di utilizzo del demanio marittimo si blocchi tutto"

MESSINA – Una denuncia per “la realizzazione indiscriminata di lidi balneari e chioschi sul demanio

marittimo nella zona Nord a Messina in assenza del Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm). Con violazione della normativa, danni ad attività economiche esistenti e problemi di sicurezza e di vivibilità per i residenti”. A denunciare la situazione sono i comitati “Messina 3 S, Sviluppo, Sostenibilità e Sicurezza” (presidente Gaetano Sciacca) e “Quiete, sicurezza, mobilità: non sono concessioni, sono diritti” (referente Emanuela Cannistrà. La nota d’allarme è indirizzata all’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente, all’uffcio del Genio civile di Messina, alla Capitaneria di porto, alla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali, al Comune e al Comando dei vigili urbani.

Si legge nella nota: “Nel territorio del Comune di Messina, e in particolare lungo diversi tratti del litorale marittimo della zona Nord di via Consolare Pompea, si sta assistendo alla realizzazione indiscriminata di

stabilimenti balneari (lidi) e altre strutture temporanee e semi-permanenti sul demanio marittimo,

in assenza di un valido e approvato Pudm, così come previsto dalla normativa vigente regionale e nazionale. Queste attività stanno avvenendo in spregio alla pianificazione pubblica e partecipata prevista per la gestione sostenibile della fascia costiera; senza adeguata valutazione dell’impatto ambientale e paesaggistico, con grave danno alle attività economiche già esistenti e spesso con compromissione dell’accesso pubblico al mare, diritto riconosciuto a tutta la cittadinanza”.

I comitati contestano la mancata “valutazione dell’impatto sulla viabilità e vivibilità delle zone interessate pressoché prive di parcheggi per i residenti, i quali si trovano costretti a lunghe ricerche di posti auto o, in molti casi, nell’impossibilità di parcheggiare. Con costante e grave compromissione del riposo notturno dei residenti costretti a sopportare la musica nelle ore notturne ad opera degli stabilimenti che si trasformano in discoteche e/o in locali di intrattenimento musicale; con grave lesione del diritto alla sicurezza, in quanto la congestione della viabilità provocata dall’afflusso indiscriminato di veicoli potrebbe impedire o ritardare l’arrivo di eventuali mezzi di soccorso, con conseguenze potenzialmente fatali in caso di emergenza; con potenziale lesione per l’incolumità personale dei cittadini che possono, come è già

accaduto, essere coinvolti o essere spettatori di risse”.

“Pur in assenza di un Pudm, è possibile ottenere una concessione demaniale marittima per stabilimenti balneari (lidi/chioschi, ecc.) in Sicilia, ma con alcune limitazioni e particolari condizioni”.

“Si blocchi tutto fino all’approvazione definitiva del Pudm comunale”

Dati i problemi del territorio, “dall’erosione costiera e la viabilità al sistema fognario spesso in tilt”, i comitati civici chiedono “che venga bloccata ogni ulteriore autorizzazione fino all’approvazione definitiva del Pudm comunale, redatto secondo criteri di trasparenza, sostenibilità ambientale e inclusione. Che si accertino le eventuali responsabilità e siano garantiti i diritti delle attività economiche regolari, penalizzate da una gestione disordinata e potenzialmente illegittima del demanio”.

;