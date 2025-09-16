 Tumori testa collo, a Messina visite gratuite il 17 settembre

Redazione

martedì 16 Settembre 2025 - 08:30

Al Policlinico la campagna Make Sense promossa dalla Società europea dei tumori

Messina – Contrastare i tumori testa collo con la prevenzione e l’informazione. Anche l’unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico, diretta dal professor Francesco Galletti, aderisce alla campagna “Make Sense”, promossa dalla Società Europea dei Tumori Testa Collo (European Head and Neck Society, EHNS) per accrescere la consapevolezza sui sintomi legati a queste patologie.

In Italia la campagna è portata avanti dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC) con l’intento di intercettare possibile disturbi ed effettuare diagnosi precoci. Mercoledì 17 Settembre dalle 8:30 alle 12:30 – presso l’ambulatorio ORL del padiglione F, al secondo piano – sarà possibile ricevere consulenze e visite gratuite.

Una iniziativa aperta ai pazienti già in cura presso il centro specialistico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, ma anche a coloro che vogliono effettuare un primo controllo e saperne di più sulle patologie oncologiche del distretto cervico-cefalico. L’accesso è libero e non è necessario prenotare. Il tumore testa-collo è particolarmente insidioso perché presenta sintomi difficili da riconoscere, comuni ad altre patologie e spesso associati a malesseri stagionali.

“Con questa iniziativa – spiega il professor Bruno Galletti, responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale (UOSD) di Microchirurgia Auricolare – cerchiamo di favorire una maggiore informazione e conoscenza per far comprendere alle persone che anche l’adozione di stili di vita corretti può limitare l’insorgenza di questi tipi di tumore. Più è tempestiva la diagnosi, più noi specialisti riusciamo ad intervenire in tempo favorendo una migliore qualità di vita”.

Ricorrere tempestivamente al consulto del medico permette ai pazienti di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell’80-90%, contro un’aspettativa di vita di 5 anni per i pazienti con malattia diagnosticata in fase avanzata.

