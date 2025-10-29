Turismo a Messina. Guerra tra operatori: brutale pestaggio a largo Minutoli

Dipendente di un'agenzia di viaggi aggredito da tassisti perché parlava con una turista. Indaga la Polizia

Messina – Indaga la Polizia sul brutale pestaggio avvenuto lo scorso 18 ottobre a largo Minutoli, nella zona più calda per il traffico turistico generato dalle navi da crociera. La violenza, denunciata dall’operatore di un’agenzia viaggi, è scattata proprio nell’ambito dei servizi ai turisti. Dietro le botte ci sarebbe un gruppo di tassisti, ancora non identificati, secondo il racconto della vittima.

Operatore turistico picchiato

L’episodio è avvenuto in pieno giorno e sotto gli occhi di diversi testimoni, compresi i colleghi di lavoro del ventiseienne aggredito. Una di loro, in particolare, è stata poi “redarguita” da uno dei responsabili del pestaggio, indicati in tre tassisti. “Lo vedi che cosa accade a intromettersi nel lavoro altrui?”, avrebbe detto uno dei tassisti alla dipendente dell’agenzia di viaggi.

A scatenare i calci e i pugni contro l’operatore, ha raccontato l’uomo, è stato il suo avvicinarsi ad una donna per proporgli i servizi turistici offerti dal tour operator. L’uomo è stato colpito e lasciato a terra solo quando qualcuno dei presenti ha chiamato le forze dell’Ordine, contribuendo all’arrivo di una pattuglia delle Volanti in via Garibaldi. Al suono delle sirene, i responsabili si sono dileguati e il malcapitato è stato trasportato in ospedale, dove è stato medicato e dimesso con 7 giorni di prognosi.

Indaga la Polizia

L’operatore 26enne, assistito dall’avvocato Ernesto Marcianò, ha formalizzato la denuncia. Adesso la Questura è a lavoro per risalire agli autori dell’aggressione e chiarirne i contorni. Al vaglio le immagini delle video camere di zona e il racconto dei testimoni.

