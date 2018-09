Monatalbano, ancora tanti eventi per il 2018. Sabato una mostra al castello

E’ un saluto al 2018 pieno di eventi, quello in progetto nel comune di Montalbano Elicona. Dopo i tanti appuntamenti dell’estate risulta ancora fitta l’agenda di manifestazioni e incontri proposta. Il comune di Montalbano Elicona, ormai da tempo al centro della scena turistica, ha infatti avviato un importante campagna promozionale in concomitanza –tra le varie cose- con l’ormai prossimo avvio dell’edizione straordinaria de “Il borgo dei borghi” alla quale prenderà parte. Forte del titolo di “borgo più bello d’Italia 2015” il comune tirrenico mira a ripetere gli ottimi risultati del passanto, preparandosi dunque allo scontro con gli altri 59 borghi in gara.

Sabato uno degli ultimi eventi di settembre. Alle 17.00 presso il castello svevo aragonese si terrà la mostra “Il tempo. L’anima antica del futuro” della fotografa Tiziana Blanco. Temi principali saranno il passato dell’arte e dell’architettura islamica e le creazioni avveniristiche tra Sharjah e Dubai.Tiziana Blanco aveva già proposto lo scorso aprile, a Sarjah negli Emirati Arabi, un reportage sulle testimonianze islamiche in Sicilia includendo degli scatti di Montalbano Elicona.

Nel corso dell’evento si terrà, inoltre, l’incontro “Ed è subito sera” nel corso del quale si discuterà di arte, cultura, turismo e salute in correlazione con la tematica del “tempo che scorre”. Diverse le personalità presenti, tra cui il restauratore Franco Fazzio, l’esperto d’arte Giovanni Taormina, la critica d’arte Ornella Fazzina, l’archeologo Lorenzo Guzzardi, lo storico dell’arte Michele Romano, il mecenate Antonio Presti, il musicista Francesco Branciamore, il giornalista Giuseppe Cadili, l’advisor Damac di Dubai Sergio Alberti, Giosuè Giliberto di Molfetta e Alter Salento.

Nel corso del dibattito, che sarà moderato dal giornalista Rai Guglielmo Troina, saranno proiettati i saluti del direttore dell’Heritage Institute di Sharjah Abdul Aziz.

Salvatore Di Trapani