 Turista in vacanza a Giardini Naxos colpito da infezione "West Nile"

Gianluca Santisi

venerdì 12 Settembre 2025 - 17:56

Il Comune ha subito disposto per domani mattina la disinfestazione del quartiere dove ha soggiornato

GIARDINI NAXOS – A seguito di segnalazione ricevuta dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina, secondo cui un turista, che ha soggiornato in località Pietre Nere/Roccenere a Giardini Naxos, sarebbe stato raggiunto da infezione da zanzara “West nile”, l’Amministrazione comunale di Giardini Naxos ha immediatamente disposto uno specifico intervento di disinfestazione per il quartiere interessato, programmato per la prima mattinata (a partire dalle ore 6) di sabato 13 settembre. Inoltre, un secondo e più ampio intervento di disinfestazione – che interesserà la restante parte del territorio comunale – sarà effettuato nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 settembre, a partire dalle ore 1.30.

