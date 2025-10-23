 Turista "scompare" dal traghetto, scattano le ricerche ma era sceso per fumare

Redazione

giovedì 23 Ottobre 2025 - 15:07

La Guardia costiera in mare e le forze dell'ordine in terra, da Villa a Messina, lo hanno cercato dopo l'appello disperato della moglie

MESSINA – La voce si è subito diffusa: “Forse un uomo è caduto in acqua nello Stretto”. A cercarlo in mare tre vedette (CP 852, CP 801, GCA 82) della Capitaneria di porto, sotto la guida del comandante Pischedda, e un elicottero della Guardia Costiera decollato da Catania. Di un turista tedesco si erano perse le tracce stamattina. Si era imbarcato in auto con la moglie a Villa San Giovanni, con il traghetto della Caronte & Tourist, ma di lui si erano perse le tracce. Da qui l’appello disperato della moglie. E le ricerche in mare e in terra della Guardia costiera e delle forze dell’ordine. Ma il turista era solo sceso dal traghetto, prima che partisse, per fumare, senza portafogli e senza cellulare. E senza avvertire, evidentemente.

Le forze dell’ordine lo hanno ritrovato e hanno rassicurato la donna. Il tempo di traghettare a Messina e la vacanza, per loro, potrà continuare.

