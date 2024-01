Turris-Messina, le decisioni del giudice sportivo: la multa più alta agli ospiti

Dal referto del giudice sportivo un elenco infinito di oggetti lanciati contro la panchina del Messina, una multa bassa e una gara a porte chiuse

C’era attesa per la decisione del giudice sportivo in seguito alla gara Turris – Messina di sabato scorso e gli incidenti accaduti nei minuti finali della partita, che però non sono stati gli unici eventi ad essere sanzionati. Ai danni dei padroni di casa risulta che nel primo tempo i tifosi della Turris “hanno lanciato acqua da una bottiglietta che raggiungeva il portiere Ermanno Fumagalli agli occhi e al volto, contestualmente indirizzavano allo stesso espressioni offensive”.

Poi dopo la rete di Emmausso in pieno recupero “verso la panchina del Messina sono state lanciate: 7 bottigliette semivuote, 1 accendino, 2 tubi di patatine, 1 asta di bandiera di un metro e mezzo, 3 bottigliette semipiene, 1 pietra che colpiva alla testa Jacopo Fumagalli, varie monete”. Durante questo lancio di oggetti inoltre “tifosi locali col volto coperto dal passamontagna provavano ad entrare sul terreno di gioco senza riuscirci grazie al pronto intervento delle Forze dell’Ordine e degli Steward”. A questo si aggiunge un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari per “circa un minuto”.

Per tutto questo la società Turris dovrà pagare un’ammenda di 1000 euro e disputare una gara a porte chiuse. Al contrario, si legge ancora nel referto, per un coro dei tifosi ospiti, valutato offensivo ed insultante durato “circa trenta secondi”, il Messina è stato condannato a pagare un’ammenda di 1500 euro, più alta quindi di quella della Turris. Qualcosa sembra non quadrare considerando che per un solo coro, durato meno di quello dei locali, la società ospite è stata sanzionata più di quella locale che ha, come evidenzia il provvedimento, commesso più azioni sanzionate.

Fumagalli e Ortisi squalificati

Squalificati in vista della prossima gara, in quanto hanno raggiunto la quinta ammonizione, Ortisi, di avevamo già detto nel post partita, e Ermanno Fumagalli. Entrambi salteranno la sfida contro la Virtus Francavilla di sabato pomeriggio. Ci sarà quindi l’esordio assoluto con la maglia del Messina di Edoardo Piana, che già presentandosi aveva immaginato che presto sarebbe toccato a lui, e vedremo se a sinistra partirà dal primo minuto Polito oppure il terzino arrivato in questa finestra di mercato Zona. Nessuno degli ammoniti del Messina (Franco, Frisenna, Emmausso) entra tra i diffidati che restano tre: Salvo, Pacciardi e Firenze.