Tutto pronto al secondo memorial "Carmelo Bonaccorso" - Tempostretto

Tre squadre si affronteranno al Garden Sport di Mili Marina per ricordare il 33enne, scomparso due anni fa. Incasso devoluto in favore dell'Aifvs

MESSINA – Tutto pronto al secondo memorial “Carmelo Bonaccorso”. Venerdì 7 luglio dalle ore 20 al Garden Sport di Mili Marina, si terrà la seconda edizione del torneo in ricordo di Carmelo, 33enne scomparso due anni fa dopo un tragico incidente allo svincolo di San Filippo. Tre le squadre che parteciperanno, non per vincere ma per sfidarsi nel suo ricordo e dimostrando l’amore per il messinese, da parte di chi “lo porta ogni giorno nel proprio cuore”.

A corredo dell’evento sportivo ci sarà anche una raccolta benefica: tutto sarà devoluto in beneficenza all’Aifvs, l’Associazione italiana familiari e vittime della strada. Amici e parenti saranno a Mili Marina e invitano chiunque voglia ricordare Carmelo a partecipare al secondo memorial in suo onore.