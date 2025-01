“U Pagghiaru” nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana

E nel Libro delle Celebrazioni, delle Feste e delle Pratiche Rituali

A seguito della richiesta inoltrata dal sindaco di Messina Federico Basile, in riferimento alla delibera di giunta municipale numero 44 del 2 febbraio 2024, d’intesa con gli assessori alle Tradizioni Popolari, Enzo Caruso, e ai Rapporti con le Circoscrizioni, Massimiliano Minutoli, con parere favorevole della Soprintendenza di Messina, l’assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana ha comunicato, con nota numero 141/2025 del 10 gennaio 2025, l’avvenuta iscrizione della Festa del Pagliaro di Bordonaro nel Registro delle Eredità Immateriali (Reis) e l’inserimento nel Libro delle Celebrazioni, delle Feste e delle Pratiche Rituali, in quanto rappresentazione di tutte le caratteristiche di un rito di propiziazione che va inserito nel più ampio contesto del periodo solstiziale.

“Viva soddisfazione per questo provvedimento – dichiarano insieme il sindaco Basile e gli assessori Caruso e Minutoli – che riconosce al nostro territorio, già insignito recentemente del titolo di ‘Città del Folklore’, il valore delle tradizioni della nostra comunità, radicato in secoli di storia, per le quali continueremo ad impegnarci nel mantenerle vive e trasferirle alle generazioni future”.

Il provvedimento sarà inserito nella lista dei beni immateriali della Regione Siciliana e consultabile sul sito della Regione.