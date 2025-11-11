Messina, l’attacco ai mega studentati universitari: “Progetto invasivo e affitti a prezzi enormi”

Uil contro le tre maxi opere e la ditta Zanklon Capital: "Inaccettabile anche destinarle agli studenti solo per 12 anni"

MESSINA – Alla vigilia del ritorno in sesta commissione dell’affare Zanklon, la Uil Messina è andata all’attacco del “mega progetto finalizzato a costruire tre studentati universitari nella città di Messina”. Il sindacato ha espresso forte dissenso per diversi aspetti legati all’opera, rimasta in stand by in attesa del placet del Consiglio comunale.

Studentati universitari, le critiche di Uil Messina

Uil Messina, attraverso le parole del segretario generale Ivan Tripodi, ha spiegato che “è fortemente discutibile quanto prevede il merito del progetto Zanklon. Infatti, è alquanto bizzarro costruire tre studentati con un imponente e invasivo impatto urbanistico che, però, saranno vincolati a rimanere tali soltanto per dodici anni. Il progetto, inoltre, prevede che il 30% delle strutture sarà riservato agli studenti meritevoli e la parte rimanente sarà affittata a prezzi enormi e oggettivamente fuori mercato per quella che è la realtà delle locazioni per studenti nella città di Messina”.

Uil Messina: “Inaccettabile il vincolo dei dodici anni”

Poi il sindacato è entrato nel merito, partendo proprio dal vincolo dei dodici anni: “Al netto di ogni valutazione tecnica, è, in primo luogo, decisamente inaccettabile la previsione temporale di destinare questi immobili ad uso studentati per soli dodici anni”. Per Uil Messina è “una ‘clausola’ che demolisce alla radice il mega-progetto Zanklon poiché fa emergere molteplici dubbi e serie preoccupazioni. Certamente un interrogativo nasce spontaneo, vale a dire: per caso la Zanklon Capital srl é a conoscenza della data di definitiva chiusura (tra 12 anni) dell’Universitá di Messina? Fuori dalla facile ironia, siamo assolutamente convinti che l’Ateneo messinese fondato nel 1548 avrà, meritatamente, vita lunga e certamente non ha una ‘scadenza’ prevista tra dodici anni”.

L’invito al Consiglio comunale

E ancora: “Preso atto di questo dirimente e sostanziale elemento difficilmente giustificabile, invitiamo il Consiglio comunale di Messina e la competente commissione consiliare a salvaguardare la città da operazioni immobiliari che, a nostro avviso, non vanno nella giusta direzione e sono pericolosamente antitetiche rispetto alla difesa e alla tutela del bene comune”.



