Marco Mengoni in concerto a Messina: il 24 luglio 2025 allo stadio San Filippo

Oggi l'annuncio delle 8 date del cantante. Le notizie sulla prevendita e, intanto, molti attendono l'annuncio per Cremonini

MESSINA – Marco Mengoni negli stadi nel 2025. Otto date e c’è Messina. L’appuntamento al San Filippo, o stadio “Scoglio”, è il 24 luglio 2025. Lo ha annunciato, sulle sue pagine social e in diretta al Tg1, lo stesso cantante, due volte vincitore di Sanremo e primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli Mtv Europe Music Awards.

Un “Marco negli stadi 2025”, dopo una pausa quest’anno, che si aggiunge ai concerti del 2024 al San Filippo di Messina. E un altro artista possibile, per il 2025 a Messina, ma non è ancora ufficiale, è Cesare Cremonini.

Biglietti in vendita, a partire da € 48,30, dal 2 febbraio in tutti i punti autorizzati e i siti online dei circuiti, comunica l’organizzatore Carmelo Costa per Musica da bere: box Office Sicilia: www.ctbox.it tel. 0957225340; Ticketone: www.ticketone.it tel. 892101; Ticketmaster: www.ticketmaster.it; Vivaticket: www.vivaticket.it.

Basile: “Messina si conferma città della musica e degli eventi”

Ed ecco il commento del sindaco Federico Basile: “Anche Marco Mengoni ha scelto Messina per il suo tour 2025. La nostra città è sempre più al centro della scena nazionale. Messina città della musica e degli eventi è realtà”.

I concerti del 2024

Nel 2024, intanto, sarà un’estate particolarmente ricca di eventi per Messina allo stadio. Sabato 15 giugno toccherà a Geolier. Il 28 dello stesso mese è atteso Ultimo, mentre due giorni dopo, domenica 30, toccherà a Zucchero. Infine i Negramaro, in programma per mercoledì 3 luglio. E, infine, il 6 luglio Sfera Ebbasta e il 9 luglio Max Pezzali.

Ma non è finita perché l’amministrazione starebbe lavorando ad altri eventi da ospitare al PalaRescifina, già in primavera, ricalcando quanto fatto nel novembre scorso con la doppia data di Ligabue.

