"Un abbraccio in blu", una giornata inclusiva per genitori e bambini con abilità diverse - Tempostretto

Tanti bambini presenti al parco divertimenti che hanno condiviso un’esperienza di aggregazione e soprattutto d’inclusione

MESSINA – Ieri al Bibidi Bobidi Park di Messina si è svolto l’evento “Un abbraccio in blu”, dedicato a genitori e bambini con abilità diverse e a favore di soggetti con disturbi dello spettro autistico. Uno spazio coperto, musica, palloncini, gonfiabili, un rinfresco, magia e tanto tanto amore. Hanno trascorso così la mattinata di domenica i tanti bambini presenti al parco divertimenti che hanno condiviso un’esperienza di aggregazione e soprattutto d’inclusione.



Sotto gli occhi attenti delle educatrici e delle famiglie, bambini e ragazzi correvano, giocavano e interagivano liberamente. Un ambiente fisico sociale realizzato al fine di abbattere tutte quelle barriere che purtroppo quotidianamente limitano la vita delle persone con problemi di funzionamento. “L’intenzione – spiegano gli organizzatori – è quella di poter rivivere questa bellissima esperienza di socializzazione e interrogazione sociale. Il nostro più grande ringraziamento va a tutte le famiglie che fiduciose hanno presenziato e partecipato”.



L’evento è stato realizzato grazie al lavoro di Daria Sturniolo (presidente provinciale della categoria Estetica e benessere per Confartigianato Messina), Francesco Giancola (segretario Confartigianato Messina), Ancos (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive), Subversiva (Agenzia di comunicazione) che ha creato e donato il logo “Un abbraccio in blu”, e il Bibidi Bobidi Park di Antonio

Saglimbene e Tiziana Carticiano.