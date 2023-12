Un assaggio di "Notte d'arte": Palazzo Zanca si prepara a un sabato tra musica e prodotti tipici - Tempostretto

Con l'evento del 16 dicembre si anticiperà la manifestazione del 13 e 14 gennaio, presentando ufficialmente anche un concorso fotografico

MESSINA – Tutto pronto per “Notte d’Arte”, manifestazione organizzata dall’associazione Impronte presieduta da Marisa Arena, giunta alla quinta edizione. Il tema sarà “Siamo figli delle Stelle” e vedrà protagonisti palazzi e piazze. L’happening del prossimo 16 dicembre anticiperà la manifestazione in programma il 13 e il 14 gennaio, ma presentata già oggi proprio in vista del debutto di sabato prossimo.

Per il primo appuntamento in programma saranno allestiti eleganti spazi a Palazzo Zanca per permettere ai partecipanti di incontrarsi. Si inizierà alle ore 18,00 con la musica di Conqueror suona De Andrè e Musical band Snap. Si potranno assaggiare prodotti tipici con la degustazione offerta da Francesco Arena, Cantine Madaudo; Il Gatto e la Volpe. Artisti si esibiranno e realizzeranno opere dal vivo, tra questi: Samuele Sciarrone, Nancy Nansicily, Ambra Mirabito, Francesco Panasiti, Laura Lazzaro, Barbara Buceti, Nunzio Di Dio e tanti altri ospiti.

Il concorso fotografico

Presenti anche le associazioni Fasted Messina Onlus, Afi011, Club Iperfocale, Le Muse, Puli-AMO Messina, Fidapa sez. Capo Peloro, Fidapa sez. Rc, Adisco Calabria, La Fenice Scarlatta, Ex-calibur, Il Sogno di Morgan, Parco urbano per le Arti, Sulle tracce del Gattopardo, il Teatro a domicilio di Francesco Coglitore e tante altre anticiperanno il programma che si sta preparando per Notte d’Arte. Condurranno la serata la madrina dell’evento Daniela Conti e Natale Munaò. Nel corso della serata del 16 dicembre sarà lanciato il concorso fotografico “Emilia aveva un cerchietto rosso”, in collaborazione con Afi011, Club fotografico Iperfocale, Sulle tracce del Gattopardo e con il noto illustratore Antonio Federico Art (umanità Illustrata) che ha prestato la propria penna alla causa. Il concorso è dedicato alla Fasted Messina Onlus.