"Un grande spettacolo a Piazza Duomo, ma quei carrellati per i rifiuti non sono affatto gradevoli" - Tempostretto

Il presidente di Federconsumatori Capria interviene con un interrogativo ed un appello all'Amministrazione in occasione del World beach pro tour

MESSINA – “Un grande spettacolo a Piazza Duomo. Ma siamo sicuri che sia tutto gradevole?”. L’interrogativo se lo pone Fulvio Capria, presidente provinciale di Federconsumatori nei giorni della tappa messinese del World beach pro tour. Un evento che “sta attirando, com’era nella speranza degli organizzatori – spiega Capria – grande attenzione e ammirazione non solo tra gli atleti e i vari staff tecnici al seguito ma anche tra coloro i quali hanno avuto modo di vedere Messina su vari canali televisivi o sui social”. Il presidente di Confconsumatori sottolinea di condividere “tutte le iniziative che mirano a far conoscere Messina in Italia e nel mondo, ma ci chiediamo se la città non possa offrire uno spettacolo migliore, eliminando le brutture che ancora sono presenti nelle nostre strade, alcune addirittura anche a Piazza duomo e nelle sue immediate adiacenze. Ci riferiamo ai carrellati per la raccolta dei rifiuti che molti esercizi commerciali espongono al loro esterno indifferenti al rispetto del regolamento comunale per la raccolta differenziata. Invitiamo ancora una volta l’Amministrazione comunale – conclude Caprima – ad intervenire in maniera definitiva per l’eliminazione di una prassi non soltanto illegittima ma assolutamente indecorosa”.