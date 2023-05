"Un manifesto per la vita" e il ricordo di Milena: giovedì il premio e l'evento per le scuole - Tempostretto

L'iniziativa è inserita nel progetto "InStradaMe" e punta a sensibilizzare sull'importanza della sicurezza stradale, coinvolgendo tutte le scuole

MESSINA – Si chiama “Un manifesto per la vita” l’evento che il prossimo giovedì, al Palacultura, vedrà protagonisti i ragazzi delle scuole cittadine. L’iniziativa è inserita all’interno del progetto “InStradaMe” ed è stata immaginata in ricordo di Milena Visalli, giovane messinese rimasta vittima di un incidente sulla litoranea nel giugno del 2020. A presentare l’iniziativa sono stati il sindaco Federico Basile, il provveditore gli studi Stello Vadalà, l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e la madre di Milena, Marilena Di Stefano. Quest’ultima ha parlato del premio dedicato alla figlia, giunto alla seconda edizione, e che ha coinvolto le scuole sin dallo scorso gennaio.

Calafiore. “Allerta sempre alta”

A presentare l’evento di giovedì, invece, l’assessora Calafiore: “Un manifesto per la vita è una campagna di sensibilizzazione per i ragazzi e che ha coinvolto molte scuole, grazie al premio Visalli. La famiglia vuole che la morte di Milena sia un dono e che abbia valore per i ragazzi che devono mantenere una condotta attenta alla guida. L’amministrazione deve essere al fianco dei cittadini in iniziative simili. L’allerta deve essere sempre alta”. E il sindaco le dà man forte: “Il comune si farà carico di una campagna importante sul vivere in strada. Il rispetto delle regole per la tutela di tutti è fondamentale. Serve consapevolezza, bisogna partire dalle scuole e non all’elemento repressivo per cambiare un sistema culturale che deve far capire come il rispetto di tutti passa dall’atteggiamento del singolo. Ce la dobbiamo fare, non dobbiamo solo provarci”.

Poi l’intervento del provveditore Vadalà sull’importanza della sensibilizzazione tra i ragazzi e gli studenti: “La scuola rappresenta il futuro. La mamma di Milena da tanti anni è impegnata sul fronte della prevenzione e credo che sia il classico esempio di come il dolore si possa trasformare in opportunità per gli altri. Questa grande mamma ottiene due risultati che convergono: far vivere in sicurezza la vita quotidiana ai ragazzi e far vivere sempre l’esperienza di Milena, un’esperienza che nessuno deve mai più ripetere perché il dolore è tanto, insopportabile”.

“La sicurezza stradale e la percezione del rischio è il vero binomio sul quale deve passare il messaggio. La buona parte degli incidenti si verifica per imprudenza ignoranza riguardo le regoli stradali per questo motivo è indispensabile educare i giovani che diventeranno adulti responsabili e conoscitori delle norme”, ha detto Marilena De Stefano.

