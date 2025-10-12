Un Messina cinico fa suo il derby dello Stretto, Roseti punisce la Reggina

Il derby dello Stretto è giallorosso. Roseti la sblocca nel primo tempo, la Reggina colpisce due traverse, il Messina solido in difesa e organizzato trova la prima vittoria in casa

MESSINA – Il Messina trova il primo gol in casa e la prima vittoria casalinga nel match più importante della stagione fin qui. Il derby dello Stretto contro la Reggina viene deciso dalla rete di Roseti nel primo tempo, in una partita non giocata benissimo dalla squadra di mister Romano però la difesa ha tenuto benissimo, terzo clean sheet, e la tensione non è mai calata con gli amaranto che hanno fatto la partita ma non hanno mai trovato la rete, andandoci vicino nella ripresa con due traverse colpite in una sola azione.

Spettacolo anche in Curva Sud, circa 3000 spettatori presenti tra curva e tribuna che hanno incoraggiato la squadra, ma non sono mancati i cori contro la Lega “colpevole” di aver vietato la trasferta. Nel secondo tempo poi cori contro l’ex presidente Pietro Sciotto e striscione benevolo nei confronti di Faranda e Barbera che nel momento del bisogno hanno aiutato la squadra. Con i tre punti sul campo il Messina si sblocca in casa e sale a -2 in classifica.

Primo tempo

Primi minuti di studio in campo e si avverte la tensione, poi all’8′ dal primo calcio d’angolo per la Reggina ecco il primo pericolo per il Messina. Il colpo di testa di Girasole viene respinto da Clemente dentro l’area piccola, ma probabilmente sarebbe terminato largo. Prima incursione del Messina al 16′ quando, dopo un contrasto a centrocampo, riparte con spazio Garufi, allarga a sinistra per Orlando che mette il cross al centro che la difesa amaranto respinge in angolo. Saranno tre in fila per gli uomini di Romano che al terzo sulla pennellata di Tesija trovano il colpo di testa vincente davanti ai propri tifosi in Curva Sud di Roseti per il vantaggio dei padroni di casa.

La replica ospite al 23′ con l’imbucata per Di Grazia che taglia in area, lo segue e ne contrae il tiro Trasciani in scivolata che agevola l’intervento di Sorrentino. Al 26′ pericoloso sulla fascia Grillo, l’ex Messina crossa al centro per Correnti che di testa mette di poco alto sopra la traversa. La Reggina ci prova, ma i locali hanno le migliori occasioni. Al 43′ Tourè ha spazio a sinistra e semina il panico in mezzo a due difensori entrando quasi in area piccola, forse troppo generoso nel servire il compagno di reparto Roseti che poco prima del tiro viene anticipato in angolo. A tempo scaduto segnalato un minuto di recupero, Porcino entra in area e prova a piazzarla sul palo lontano, ancora Trasciani si immola e concede angolo. Sugli sviluppi del corner l’ex Grillo da buona posizione calcia alle stelle e così si chiude la prima frazione di gara.

Secondo tempo

Riparte la ripresa con un assedio reggino, la difesa del Messina tiene ma non riesce mai a ripartire. Prosegue la pressione amaranto e al 53′ una doppia occasione, prima il cross di Fomete respinto da Orlando, poi la conclusione dal limite dell’area di Mungo respingo da Trasciani. Il primo cambio della partita è di mister Trocini, fuori l’ex Grillo e dentro Edera. Al 56′ si rivede il Messina, tiene palla Aprile in mezzo agli avversari e scarica per Tourè a destra, il suo cross per Roseti che prova a piazzare nuovamente di testa ma il pallone è fuori dallo specchio. All’ora di gioco il Messina ancora messo alle strette, Maisano completamente confuso da Fomete e Porcino arriva alla conclusione che termina larga con Sorrentino che controlla in tuffo.

Primo cambio del Messina, fuori Maisano infortunato e dentro Yekalej. Al 67′ ancora Reggina pericolosa Palumbo prova al volo da posizione defilata, solo esterno della rete. Al 79′ la Reggina vicinissima al pari, da due passi prima Ferraro e poi Edera colpiscono entrambi la traversa, sulla prima deviazione di Orlando, sulla seconda decisivo il riflesso tra i pali di Sorrentino. Il Messina si chiude sempre più dietro ed è anche l’indicazione che arriva da mister Romano dalla panchina che manda in campo Zucco come ultimo cambio togliendo Tourè e quindi il Messina è senza attaccanti di ruolo. Sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, si gioca ormai ad una porta sola e la Reggina usufruisce del settimo angolo del suo match. La Reggina ci prova fino all’ultimo ma tiene la difesa biansocudata fino al triplice fischio.

Acr Messina – Reggina 1-0

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; Clemente (dal 80′ Bombaci), Trasciani, De Caro; Maisano (dal 63′ Yekalej), Aprile, Garufi, Tesija (dal 80′ Saverino), Orlando; Roseti (dal 70′ Fravola), Tourè (dal 89′ Zucco).

In panchina: Paduano, Veron, Azzara, Elia.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Reggina (4-3-3): Lagonigro; Gatto, Blondett, Girasole, Fomete (dal 61′ Palumbo); Correnti (dal 61′ Barillà), Mungo (dal 82′ Zenuni), Porcino; Grillo (dal 55′ Edera), Ferraro, Di Grazia (dal 73′ Pellicanò).

In panchina: Boschi, Adejo, Lanzillotta, Laaribi.

Allenatore: Bruno Trocini.

Marcatori: Roseti 18′ (M).

Ammoniti: Maisano 29′ (M), Fomete 35′ (R), Trasciani 65′ (M).

Calci d’angolo: 4-8. Recupero: 1’ + 6’.

Arbitro: Juri Gallorini di Arezzo.

Assistenti: Fabio Cattaneo di Monza & Alessandro Pascoli di Macerata.