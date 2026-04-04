“Un nuovo quadro di Antonello all’asta, appello alla Regione per portarlo a Messina”

A lanciare l'idea l'artista messinese Lelio Bonaccorso. "Quando il destino chiama con una seconda occasione, lasciarsela scappare è da stolti"

“Un viso di un giovane Santo“, attribuito ad Antonello da Messina, il prossimo 16 giugno sarà battuto a Parigi dalla casa d’aste Ader (fonte Rai News, n.d.r.). Quando il destino chiama con una seconda occasione, lasciarsela scappare è da stolti. Oltretutto l’opera attribuita ad Antonello da Messina, questa volta, ha un prezzo molto inferiore e abbordabile anche per la Regione siciliana (stimato tra 1 e 2 milioni di euro, n.d.r.). Lanciamo un appello all’assessore regionale alla Cultura e Identità siciliana Francesco Scarpinato affinché acquisisca quest’opera e la destini. come sarebbe giusto, al Museo regionale Accascina. Propongo una raccolta firme. Chi ci sta?”. A lanciare l’idea è ancora una volta l’artista messinese Lelio Bonaccorso. Da qui una petizione on line.

Di recente l’appello affinché l’Ecce Homo di Antonello da Messina tornasse nella città del suo autore.Tuttavia, il ministero della Cultura ha scelto l’Aquila come sede di residenza. Ora, sottolinea il fumettista, c’è un’altra occasione per Messina e la Sicilia.

Il quadro, dipinto su tavola di pino di 30 per 21,5 centimetri, è stato attribuito al maestro dallo storico dell’arte Mauro Lucco, riporta Rai News.

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