“Un ponte artistico culturale”. Incontro tra i messinesi residenti a Milano

Appuntamento mercoledì 28 novembre all'Apres Coup di Porta Romana

Si intitola “Messinesi a Milano e Milanesi a Messina un ponte culturale e artistico” l’incontro culturale che si terrà a Milano mercoledì 28 novembre all’Apres Coup di via della Braida, 5, in zona Porta Romana. E’ promosso dalla “Casa della Musica e delle Arti”, guidata da Daniela Uccello, che festeggia il decennale di attività culturale e di spettacolo che ogni estate si organizza a Villa “Giuseppe e Rosa Uccello” di Serri -Sperone), in collaborazione con l’Associazione culturale “Antonello da Messina” (Roma-Messina).

L’evento vuole riunire i messinesi residenti a Milano per creare un momento di riflessione, di scambio e di incontro sull’identità culturale messinese e sui legami tra la città dello Stretto e il capoluogo lombardo.

Previsti interventi di Daniela Uccello, degli artisti Togo e Alvaro, dei giornalisti Vincenzo Bonaventura e Sergio Di Giacomo, della cantante lirica Tiziana Caminiti.