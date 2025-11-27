“Un ponte insostenibile”, incontro a Messina

Il Wwf organizza venerdì un confronto a Palazzo dei Leoni tra ambiente ed economia. Sabato il corteo contro la grande opera
MESSINA – “Il progetto del Ponte di Messina è insostenibile non solo per l’ambiente, ma anche da un punto di vista economico. Per fare luce su questi problemi il Wwf Italia organizza un incontro a Messina”. “Un ponte insostenibile, anche economicamente” si terrà venerdì 28 novembre alle ore 17 presso il Salone degli Specchi del Palazzo dei Leoni in Viale Cavour n. 87.
L’evento è organizzato nell’ambito della Carovana “Per un’economia di pace” della campagna Sbilanciamoci!, che dal 1999 riunisce 50 organizzazioni della società civile impegnate sui temi della spesa
pubblica e delle alternative di politica economica, con un’attenzione particolare alle questioni del lavoro, fisco, pace e disarmo, ambiente, scuola, università e ricerca, inclusione e accoglienza dei migranti, finanza etica, cooperazione internazionale, commercio equo, economia sociale e solidale.
Sabato, invece, è in programma il corteo no ponte sempre a Messina.
Il programma
Interventi:
Alessandro Messina, Campagna Sbilanciamoci!: “Per un’economia
di pace”
Gaetano Benedetto, Presidente Centro Studi WWF Italia: “Un
progetto sbagliato”
Guido Signorino, Professore Economia applicata Università di
Messina: “Rapporto costi/benefici del Ponte: costi sicuri e benefici
improbabili”.
Giorgia Gaibani, Responsabile nazionale Settore Natura 2000 e
difesa del territorio Lipu: “Il Ponte sullo Stretto: un caso europeo,
non solo italiano”
Tommaso Castronovo, Presidente Legambiente Sicilia: “Il Ponte
degli inganni”
Aurora Notarianni, Legale delle Associazioni Legambiente, Lipu e
WWF Italia: “Le azioni in difesa dello Stretto di Messina”
Anna Giordano, Ambientalista, consulente WWF Italia: “La natura
dello Stretto: un valore inestimabile”
Modera:
Dante Caserta, Responsabile Affari legali e istituzionali WWF
Italia.
ll corteo no ponte del 29 novembre a Messina
L’appuntamento sarà per le ore 14 di sabato 29 novembre a Piazza Castronovo. Sfilata del corteo lungo via Garibaldi e via primo Settembre, con alcune soste predefinite per dare voce alle tante organizzazioni partecipanti, e conclusione a piazza Duomo dove sarà installato il palco per gli interventi finali.