“Un ponte insostenibile”, incontro a Messina

Il Wwf organizza venerdì un confronto a Palazzo dei Leoni tra ambiente ed economia. Sabato il corteo contro la grande opera

MESSINA – “Il progetto del Ponte di Messina è insostenibile non solo per l’ambiente, ma anche da un punto di vista economico. Per fare luce su questi problemi il Wwf Italia organizza un incontro a Messina”. “Un ponte insostenibile, anche economicamente” si terrà venerdì 28 novembre alle ore 17 presso il Salone degli Specchi del Palazzo dei Leoni in Viale Cavour n. 87.

L’evento è organizzato nell’ambito della Carovana “Per un’economia di pace” della campagna Sbilanciamoci!, che dal 1999 riunisce 50 organizzazioni della società civile impegnate sui temi della spesa

pubblica e delle alternative di politica economica, con un’attenzione particolare alle questioni del lavoro, fisco, pace e disarmo, ambiente, scuola, università e ricerca, inclusione e accoglienza dei migranti, finanza etica, cooperazione internazionale, commercio equo, economia sociale e solidale.

Sabato, invece, è in programma il corteo no ponte sempre a Messina.

Il programma



Interventi:

Alessandro Messina, Campagna Sbilanciamoci!: “Per un’economia

di pace”

Gaetano Benedetto, Presidente Centro Studi WWF Italia: “Un

progetto sbagliato”

Guido Signorino, Professore Economia applicata Università di

Messina: “Rapporto costi/benefici del Ponte: costi sicuri e benefici

improbabili”.

Giorgia Gaibani, Responsabile nazionale Settore Natura 2000 e

difesa del territorio Lipu: “Il Ponte sullo Stretto: un caso europeo,

non solo italiano”

Tommaso Castronovo, Presidente Legambiente Sicilia: “Il Ponte

degli inganni”

Aurora Notarianni, Legale delle Associazioni Legambiente, Lipu e

WWF Italia: “Le azioni in difesa dello Stretto di Messina”

Anna Giordano, Ambientalista, consulente WWF Italia: “La natura

dello Stretto: un valore inestimabile”

Modera:

Dante Caserta, Responsabile Affari legali e istituzionali WWF

Italia.



ll corteo no ponte del 29 novembre a Messina

L’appuntamento sarà per le ore 14 di sabato 29 novembre a Piazza Castronovo. Sfilata del corteo lungo via Garibaldi e via primo Settembre, con alcune soste predefinite per dare voce alle tante organizzazioni partecipanti, e conclusione a piazza Duomo dove sarà installato il palco per gli interventi finali.