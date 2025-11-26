Corteo no ponte a Messina, ci sarà anche la segretaria del Pd Elly Schlein

L'annuncio dei democratici: "Vogliamo strade e ferrovie, non opere che scippano miliardi"

MESSINA – Anche la segretaria del PD Elly Schlein parteciperà al corteo no ponte del 29 novembre.

“Vogliamo strade e ferrovie, sistemi moderni per l’attraversamento dello stretto e non opere che scippano miliardi per non essere mai realizzate”, sottolineano i democratici. Il raduno dei partecipanti al corteo è previsto alle ore 14 in piazza Castronovo, mentre il comizio finale si terrà in piazza Duomo.