Un ponte tra la grande bellezza di Messina e la bruttezza delle aree degradate

Solo mettendo in contatto due mondi opposti si potrà invertire la rotta per la città dello Stretto. Con due obiettivi centrali: lavoro e riscatto sociale

di Marco Olivieri

MESSINA – Ogniquavolta Messina viene raccontata per immagini in televisione e sul web si creano due “partiti”. Due correnti di pensiero contrapposte. Ed è successo anche in occasione della trasmissione di Linea Verde Italia, su RaiUno, dedicata alla città dello Stretto, con attenzione al “modello di transizione ecologica e digitale”. Da una parte, chi manifesta orgoglio per una Messina che ha resistito non solo al terremoto del 1908 ma anche agli scempi edilizi e ai tanti attentati dagli anni Sessanta in poi che hanno violentato una realtà che avrebbe potuto essere un gioiello sul piano estetico. Dall’altra, chi ricorda: “Messina non è questa. Pensate al degrado sociale delle periferie e ai tanti problemi e disservizi disseminati in ogni angolo di strada”.

Hanno ragione e torto tutti allo stesso tempo. Messina è anche la sua grande bellezza e le sue potenzialità. Messina è anche la sua bruttezza nelle periferie e nei suoi spazi di trascuratezza in centro. E nei luoghi considerati a torto marginali. Ma per ricostruire in toto un’idea nuova di città ci vorranno molti anni e una progettualità costantemente tesa a risanare Messina non solo dalle baracche. Nel frattempo, serve un “ponte”, ma non stiamo parlando del ponte sullo Stretto. Solo mettendo in contatto due mondi opposti, si potrà invertire la rotta per la città dello Stretto.

Solo facendo dialogare la “grande bellezza” e la grande bruttezza” di Messina, mettendo all’angolo la borghesia parassitaria di questa città e i disfattisti, si potrà invertire la rotta. Con due obiettivi centrali: lavoro e riscatto sociale, assieme alla necessaria rigenerazione urbana di un territorio massacrato negli anni. Ha sottolineato ai microfoni di Tempostretto padre Alessandro Marzullo, parroco di Bisconte e Catarratti, testimone diretto delle trasformazioni – e delle ferite – che questi due villaggi stanno vivendo: “Sono luoghi pieni di potenzialità, ma soffrono un degrado che non può più essere ignorato. Hanno una storia profonda, radicata in una comunità che oggi vive in una condizione di abbandono materiale e sociale”.

L’emorragia dei giovani e l’aumento degli sfratti

In questi giorni abbiamo pure messo in rilievo, grazie all’Unione inquilini, l’aumento degli sfratti e il tema mai fuori moda del disagio abitativo. E rimane sempre centrale l’esigenza d’attrarre investimenti qui e, nello stesso tempo, bloccare l’emorragia di giovani. L’addio di chi cerca lavoro e non trova prospettive qui. Allora, solo facendo “dialogare” le differenti parti di una realtà complessa, si potrà davvero far ripartire Messina. Servono sia le luci, per rischiarare, sia le ombre, per puntare al riscatto. Tra periferie e luoghi da riprendere.

