Un protocollo d’intesa tra il Comune e la Pro Loco di Salice tra cultura, turismo e ambiente

Avrà la durata di tre anni e prevede la collaborazione tra l'ente e l'associazione per la valorizzazione dell'area collinare con eventi e iniziative

MESSINA – Ieri pomeriggio, nelle ultime ore da sindaco, Federico Basile ha firmato un protocollo d’intesa tra il Comune e la Pro Loco di Salice “Casali Peloritani” Aps. Con lui il presidente Salvatore Feminò, oltre all’assessore alla Cultura Enzo Caruso, alla consigliera comunale Antonella Feminò e al vicepresidente della pro loco, Giacomo Mafodda.

Basile ha spiegato: “Riconosciamo l’importante ruolo della Pro Loco nel promuovere le tradizioni e la cultura locale. Questo accordo sancisce una collaborazione stabile tra Comune e associazioni locali, per sviluppare iniziative che uniscono tradizione e innovazione, rafforzando l’identità culturale della città oltre a rappresentare un passo avanti nella nostra strategia di collaborazione con le realtà associative del territorio per creare sinergie durature a beneficio di cittadini e visitatori”.

E così ha parlato Feminò: “Questa giornata rappresenta un momento significativo per la nostra comunità e per la Pro Loco Casali Peloritani. La firma del Protocollo sancisce una collaborazione concreta con il Comune, permettendoci di organizzare attività culturali, sociali e turistiche, valorizzando il patrimonio artistico, storico e naturale della zona Nord e creando nuove opportunità di incontro e aggregazione per cittadini e visitatori”.

Cosa prevede il protocollo d’intesa? Durerà tre anni. Garantirà “la possibilità di utilizzare beni comunali per iniziative di interesse culturale, sociale e turistico promosse dalla Pro Loco”. Inoltre il Comune e la Pro Loco collaboreranno per “eventi”, con incontri periodici per coordinare le iniziative. Tra gli obiettivi anche la promozione e la tutela delle tradizioni popolari e del patrimonio storico e ambientale.