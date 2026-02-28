Feola alla vigilia di Favara: “Il Messina cresce e migliora, abbiamo recuperato tutti”

L'allenatore a precisa domanda sul campo non si tira indietro: "Allenarsi in un campo più piccolo di quello in cui giochiamo è un altro sport"

MESSINA – Mister Vincenzo Feola alla vigilia della partita salvezza contro il CastrumFavara: “La settimana è stata importante, dopo una sconfitta brutta abbiamo continuato il lavoro che avevamo intrapreso dal mio arrivo. i ragazzi sono tutti consapevoli dell’importanza del match e si sono allenati con voglia e hanno intrapreso un nuovo tipo di lavoro e la squadra mi segue. La vittoria dà morale, entusiasmo e tutto ma a me interessa vedere crescita e miglioramenti che i ragazzi stanno facendo. Dopo dodici allenamenti anche io dal campo mi aspetto qualcosa di diverso. Per la vittoria si devono combinare tantissime situazioni”.

Qual è la situazione in gruppo? Emergenza difesa risolta? “Siamo tutti disponibili, settimana scorsa tra infortuni e squalifiche mancava la difesa, ora abbiamo recuperato tutti, è una bella cosa e ho diverse soluzioni. I miei principi di gioco sono basati sul fatto di avere possesso palla, possibilità di fare gol e destabilizzare difesa avversaria. Vedo ogni giorno grossi miglioramenti ma ci vuole tempo che non abbiamo. I ragazzi mi seguono e sono entusiasti, in questo momento dobbiamo pensare a classifica e risultato, ma io credo sarà una conseguenza del lavoro che stiamo facendo”.

Come affrontare il CastrumFavara? “Con il recupero di tutti quanti si alza il livello agonistico, deve essere al primo posto, in questa situazione viene prima la voglia di lottare su ogni palla e già da domani troveremo una squadra agguerrita. Siamo pronti e preparati e non ci tireremo indietro, sotto l’aspetto tecnico e agonistico ci siamo preparati bene. È un playout, lo dice la classifica, il campionato non finisce domani ma ci servirà a prepararci a quello che potrebbe essere. Anche giocare fuori casa potrebbe essere un elemento e voglio vedere la reazione dei ragazzi sotto l’aspetto caratteriale. Avremo in seguito altri otto playout in cui dovremo essere bravi a capire le situazioni. Ogni giorno vedo i ragazzi crescere e migliorare in campo”.

Chi sono i leader della squadra? “In questa squadra, abbastanza giovane, ci sono calciatori con esperienza e personalità. Noi la prepariamo in un certo modo ma poi in campo scendono loro e noi allenatori siamo figli loro, non voglio scaricare responsabilità. Quando si vince è facile, ma il giocatore di personalità esce nei momenti difficili. Noi allenatori li dobbiamo mettere in condizione di uscire fuori. Appena arrivato ho detto ai ragazzi che bisognava avere il coraggio di fare le cose, il calcio e i risultati sono figli di tante situazioni. La maglia del Messina pesa, mancano poche partite e incombe l’urgenza del risultato. I ragazzi mi danno speranza perché mi vengono dietro e vogliono fare le cose”.

Sulla questione campo montata nei giorni scorsi conclude: “La mia idea sul campo è questa, il campo dove ci alleniamo e il campo dove giochiamo sono diversi e quindi è un altro sport. La società mi dice dove allenarmi e io lo faccio, ma per essere coerenti e onesti il campo dove ci alleniamo è più piccolo e quindi cambia tutto. Avere la disponibilità del campo dove ci alleniamo e giochiamo ci avvantaggerebbe, non capisco perché non ci si può allenare specie per le partite in casa. Gradirei più elasticità da chi decide, non sono scusanti ma noi oggi dovremmo avere meno alibi e più possibilità di raggiungere la salvezza. C’è bisogno di tutto e di tutti perché noi dobbiamo arrivare alla salvezza”.

