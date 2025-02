Un volitivo Messina ribalta il Latina, tre punti d’oro in ottica salvezza

Rigore di Patermann al primo minuto, la pareggia dal dischetto Luciani, poi la ribalta Garofalo nella ripresa. I biancoscudati tornano a vincere in casa dopo quasi tre mesi

MESSINA – Arriva la prima vittoria con l’Aad Invest Group al comando, il Messina ribalta nello scontro salvezza il Latina e dimezza lo svantaggio proprio sui laziali che al momento occupano una posizione buona per salvarsi direttamente. Quinta vittoria per il Messina in stagione in campionato, la terza in casa con i tre punti al “Franco Scoglio” che mancavano dal 10 novembre, dopo la sfida vinta 1-0 contro il Giugliano. Prima vittoria per Banchieri, quattro punti in due partite, e terza volta che il Messina da situazioni di svantaggio vince la partita.

Il rigore concesso al Latina e segnato da Patermann praticamente al primo minuto di gioco poteva tagliare le gambe al Messina. I calciatori però hanno dimostrato voglia di ribaltare la gara e con Luciani al quarto gol, secondo rigore su due, hanno pareggiato a fine primo tempo. Garofalo la ribalta alla seconda rete in stagione corre a esultare sotto la Curva Sud, le voci di un suo possibile addio sembrano dunque tramontare. Prima volta in stagione che il Messina segna dopo l’ora di gioco, era successo solo nel 4-1 contro il Taranto all’andata con la rete di Frisenna in pieno recupero, comunque arrivata su risultato ampiamente acquisito. Al campo presente la proprietà che sfila davanti la Curva Sud prima del calcio d’inizio: Doudou Cissé, Brahim Thiam e Wally Dieng, Stefano Alaimo e Francesco La Fauci.

Tra i convocati non figurano Alessio Re e Blue Mamona, prossimi indiziati a lasciare lo Stretto. C’è in panchina Leonardo Pedicillo, ultimo movimento di mercato, senza muoversi. Il cartellino è stato ceduto alla Triestina a titolo oneroso, ma la Triestina lo ha girato in prestito al Messina fino a fine stagione. Lia ammonito per proteste nell’occasione del rigore, lamentava un fallo subito sulla palla da lui regalata a Saccani nell’occasione, era diffidato e salterà la partita contro il Picerno del prossimo turno. Nel corso del primo tempo giallo anche al capitano Petrucci, a sua volta diffidato e squalificato per la prossima. La classifica del girone C vede il Messina salire a quota 23 punti, meno uno dalla Casertana che giocherà col Taranto e meno tre proprio dal latina che occupa il primo posto della griglia playout a 28 e al momento non si giocherebbe.

Primo tempo

Dopo neanche 40 secondi chance per il Messina che recupera palla alta con Crimi, entra in area calcia a botta sicura ma un difensore si immola. Dal calcio d’angolo ripartenza del Latina, con chiaro errore di Lia che non manda il pallone out permettendo a Saccani di volersi in area avversaria. Ingrosso entra in scivolata, il contatto è lieve e l’arbitro fischia rigore. Dal dischetto Patermann va a segno, Krapikas aveva intuito ma non riesce a togliere la sfera dallo specchio della porta. Altro errore di Lia al 13′, regala palla praticamente nella sua area, Dumbravanu in scivolata toglie la palla ad Ekuban che era pronto a spingerla in rete. Dal tiro dalla bandierina conclusione da fuori di Bocic che si perde di poco alta.

Altra occasione per il Messina al 20′, Lia ha spazio a destra ma sbaglia l’appoggio in area di rigore, ripartenza del Latina con Ekuban che sfida i due centrali del Messina, manda a terra Marino e prova la conclusione all’arrivo di Dumbravanu, Krapikas si distende e blocca la sfera. Al 22′ Buchel lancia Luciani in profondità, leggermente avanti e pescato in fuorigioco il centravanti aveva segnato. all’altra parte ancora pericoloso Buchel che si accentra e poi scarica per Saccani, in scivolata interviene Lia a sventare la minaccia ma concede angolo. Al 27′ altra rete annullata al Messina, cross di Petrucci a scavalcare la linea, Luciani in chiara posizione di fuorigioco salta ma manca la sfera, alle sue spalle di petto in tuffo Crimi insacca. L’assistente aveva fermato il gioco, i calciatori del Latina in questa fase sono sempre a terra, protesta anche mister Banchieri che viene ammonito.

Al 40′ rigore per il Messina, palla vagante in area, Tordini tira ma viene respinto. Il pallone diventa buono per Luciani che va a concludere ma viene contrastato in maniera irregolare secondo l’arbitro. Dal dischetto Luciani si prende la responsabilità, spiazza Zacchi e fa esplodere la Curva Sud. Cambia l’inerzia in campo ma c’è poco tempo, nel finale l’arbitro concede tre minuti di recupero ma si va negli spogliatoi sul risultato di parità.

Secondo tempo

Nell’intervallo cambiano entrambi gli allenatori, mister Boscaglia toglie Gatto e fa entrare Cikon. Il Messina toglie gli ammoniti Petrucci e Lia e fa entrare Costantino e Gyamfi. I biancoscudati iniziano con piglio aggressivo nella ripresa, ma non crea pericoli reali con Luciani pescato ancora in fuorigioco. Al 59′ rischia grosso il Messina, Dumbravanu e Buchel lasciano palla, tre contro uno del Latina ma Ekuban in mezzo all’area scivola e la difesa biancoscudata libera. Seguono due tiri dalla distanza facile preda dei due estremi difensori: Patermann per gli ospiti e Buchel per i locali.

Scocca l’ora di gioco con il Latina che addormenta il gioco e il Messina che deve ricorrere ai cambi ma attende fino al 71′ quando fa subentrare De Sena e Pedicillo per Luciani e Tordini. Pericoloso il Latina con la conclusione dalla distanza di Bocic. Ci mette appena due minuti De Sena a mettere il suo zampino sulla partita, controlla la linea e attende il filtrante di Buchel e la mette dentro dove Costantino non la trova per poco e Garofalo alle sue spalle insacca. Dall’altra parte immediata reazione del Latina con Bocic che prova a piazzarla ma blocca a terra Krapikas.

Cambia mister Boscaglia che mette dentro Ndoj per Saccani per dare più peso offensivo ai suoi. Nel finale è il Messina che prende tempo col Latina che attacca ma in modo disordinato. Passa a tre dietro mister Banchieri che toglie un esausto Buchel e fa entrare Morichelli. Il Messina alza il muro negli ultimi minuti e il pubblico spinge. Nel finale concessi cinque minuti di recupero, De Sena e Costantino guidano con saggezza le ripartenze tenendo palla e arriva il triplice fischio per la gioia del pubblico.

Acr Messina – Latina 2-1

Acr Messina (4-3-1-2): Krapikas; Lia (dal 47′ Gyamfi), Marino, Dumbravanu, Ingrosso; Crimi, Buchel (dal 87′ Morichelli), Garofalo; Petrucci (dal 46′ Costantino); Tordini (dal 71′ Pedicillo), Luciani (dal 71′ De Sena).

In panchina: Curtosi, Ndir, Morleo, Chiarella, Adragna, Vicario, Anzelmo, Dell’Aquila.

Allenatore: Simone Banchieri.

Latina (3-4-1-2): Zacchi; Vona, Crescenzi, Marenco; Ercolano (dal 90′ Di Giovannantonio), Patermann, Gatto (dal 46′ Cikon), Saccani (dal 77′ Ndoj); Bocic; Mastroianni, Ekuban.

In panchina: Pannozzo, Basti, Berman, Cittadino, Motolese, Segat, De Marchi, Scravaglieri.

Allenatore: Roberto Boscaglia.

Marcatori: Patermann 3′ rig. (L), Luciani 41′ rig. (M), Garofalo 73′ (M).

Ammoniti: Lia 2′ (M), Ekuban 6′ (L), Crescenzi 10′ (L), Petrucci 18′ (L), Banchieri 28′ (M), Luciani 42′ (M), Ingrosso 66′ (M), Patermann 73′ (L), Gyamfi 84′ (M), Cikon 94′ (L).

Calci d’angolo: 5-6. Recupero: 3’ + 5’.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore & Alessandro Marchese di Napoli.

Quarto ufficiale: Dario Madonia di Palermo.

