Una discarica ripulita e subito “rinata”: quei sacchetti dietro al carcere diventano un simbolo

Diverse segnalazioni, poi l'intervento di Messina Servizi e dopo pochi giorni tornano i sacchetti

MESSINA – L’immondizia c’è, poi viene tolta e prontamente ritorna a fiorire come fosse una pianta, un fiore o un fugo. La breve cronistoria di quanto accaduto in via Antonio Ammannato, proprio alle spalle del carcere di Gazzi, è questa ed è emblematica di quanto accade anche in altre zone della città.

La strada è stata ripulita la scorsa settimana

Dopo alcune segnalazioni a Messina Servizi (e a Tempostretto), la strada è stata ripulita, con un intervento che ha comportato anche la rimozione di una rete arancione a protezione del muro già esistente e su cui si dovrà intervenire, diventata un canestro dentro cui lanciare le buste di spazzatura. Alcuni cittadini hanno esultato, la scorsa settimana, quando l’immondizia è scomparsa: buste, cibo, vestiti, materiale elettrico ed elettronico, tutto sparito.

Sono passati pochi giorni, forse addirittura poche ore, e siamo già punto e a capo. Tornano le prime buste, come se quel marciapiede esercitasse un richiamo naturale per chi, fermandosi a debita distanza, passa a piedi e lascia la spazzatura. Il rischio è che a breve si torni a una settimana fa e che questi atteggiamenti non vengano estirpati in nessun modo.