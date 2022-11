Una Milazzo più pulita? Arrivano le “Dog Toilet” su tutto il territorio

Niente più scuse per non raccogliere le deiezioni canine, a Milazzo dove adesso arrivano anche delle apposite “Dog Toilet”

MILAZZO – Novità per gli amici a quattro zampe nella città del Capo, dove il comune annuncia l’installazione delle nuove “Dog Toilet”. Già iniziata l’apposizione sul territorio di questo nuovo strumento, nella pratica un contenitore dedicato alle deiezioni canine che sarà possibile trovare in diverse aree di Milazzo.

Niente più scuse, dunque, per non raccogliere i “bisognini” dei propri cani ma in una nota stampa il comune avverte: «Per gli “irriducibili zozzoni” comunque serviranno controlli e multe». Intanto il sindaco Pippo Midili si appella al buon senso dei cittadini e invita al rispetto degli spazi pubblici.

«Abbiamo iniziato l’installazione dei contenitori delle deiezioni canine – dichiara Midili – Adesso sta alla buona volontà dei concittadini. Chi ama gli animali, ama la propria città. Una Milazzo normale è possibile, anche nelle piccole cose che non esistevano».