Una nave cargo si stacca da un rimorchiatore e finisce sulla spiaggia di Rometta VIDEO - Tempostretto

Era diretta in Turchia, trainata da un convoglio, e alle Eolie è avvenuto l'incidente

MILAZZO – La nave di cargo “Beniamino Carnevale” finisce sulla spiaggia di Rometta Marea. La nave, ex proprietà Tirrenia, era trainata da un convoglio. La partenza era avvenuta a Napoli, con destinazione Turchia. Ma, a causa probabilmente del maltempo e delle forti raffiche di vento, si è sganciata al largo delle Isole Eolie assieme all’imbarcazione che la conduceva.

Si tratta di una struttura imponente, con 14.398 tonnellate di stazza, in disuso e dunque priva di equipaggio. A Rometta, sono impegnati nelle operazioni la Capitaneria di porto e i carabinieri di Milazzo, con un mezzo della Capitaneria anche da Catania. Si indaga sulle cause che hanno portato la nave cargo alla deriva e si attende che le condizioni climatiche siano favorevoli per il recupero del mezzo. Sulla spiaggia tanti curiosi, colpiti da questa vicenda fuori dall’ordinario.