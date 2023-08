Una polizia municipale sempre più moderna: arrivano 4 nuove moto e 2 autovelox FOTO - Tempostretto

Il sindaco Basile e il comandante Blasco: "La priorità è la sicurezza stradale. Autovelox non repressione ma prevenzione"

MESSINA – 4 nuove e moderne motociclette Bmw e 2 autovelox ripristinati, che portano a 4 il numero totale in giro per la città. Il corpo della polizia municipale guidato dal comandante Stefano Blasco accoglie con soddisfazione i nuovi mezzi, che andranno ad ampliare e a modernizzare l’attività sul territorio. Gli autovelox bidirezionali coprono entrambe le carreggiate e i sensi di marcia, e ora sono attivi a Mili, a Santa Margherita, a Pace e a Ortoliuzzo.

Basile: “Non repressione ma prevenzione”

Una notizia che rende felice anche il sindaco Federico Basile: “Consegniamo queste nuove quattro moto, rendiamo ancora più moderno il corpo della Polizia municipale con questi motoveicoli che garantiranno un servizio ancora migliore. E ci sono anche i due nuovi autovelox, il sistema bidirezionale ci permette di controllare entrambe le carreggiate. Non parliamo di repressione ma di prevenzione. Dobbiamo salvaguardarci insieme”.

Blasco: “La sicurezza stradale è una priorità”

“La sicurezza stradale è una priorità per questa amministrazione – spiega il comandante Blasco – e siamo orgogliosi di presentare questi nuovi mezzi e di poter parlare del rafforzamento del comparto autovelox. Uno sforzo che l’amministrazione fa e che non deve essere visto come qualcosa di punitivo per i cittadini. Serve un atteggiamento prudente e se si tiene questo comportamento di buon senso nell’autovelox non si incappa mai. Vogliamo ricordare chi ha avuto incidenti mortali: 9 persone nel 2021, 11 nel 2022 e quest’anno finora altri 3, sperando di fermarci a 3. I nuclei motociclisti ora lavoreranno a tutela della cittadinanza”.