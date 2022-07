“Un’Agenda di Stato”, i Grilli dello Stretto ricordano la strage di via D’Amelio - Tempostretto

Di fronte alla chiesa di Grotte l’evento promosso dagli attivisti nel trentesimo anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino

MESSINA. Un flash mob in memoria di Paolo Borsellino, nel trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio. Si svolgerà alle ore 19 di martedì 19 luglio, nel Belvedere Mia Martini, di fronte alla chiesa di Grotte, la manifestazione “Un’Agenda di Stato”, organizzata dagli attivisti “Grilli dello Stretto”. Un incontro, aperto a tutta la cittadinanza, per ricordare il giudice assassinato dalla mafia insieme agli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Fabio Li Muli. Nel corso dell’evento i partecipanti indosseranno tutti una maglietta rossa, lo stesso colore dell’agenda scomparsa nell’inferno di via d’Amelio in quel maledetto 19 luglio del 1992. «“Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”. E noi ne parleremo», spiegano gli attivisti.