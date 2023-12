Un'esplosione e fiamme alte, in cenere all'alba un capannone ad Antillo - Tempostretto

A dare l'allarme i cittadini residenti nelle abitazioni vicine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco

ANTILLO – Una esplosione e le fiamme che si levano alte nel volgere di pochi istanti. Si sono vissuti momenti di apprensione per un incendio che all’alba di oggi ha distrutto un capannone in contrada Morzulli, frazione all’ingresso di Antillo. Le fiamme hanno incenerito mezzi e materiali agricoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, chiamati dalle persone residenti nelle abitazioni adiacenti il capannone. Sull’accaduto sono in corso accertamenti. Non è escluso che l’incendio possa essere scaturito dall’esplosione di una bombola. Non si registrano feriti.